כוחות צה"ל ביצעו היום (יום שני) תקיפה מדויקת במרחב צברה שבעיר עזה, במהלכה חוסל המחבל עמר מוחמד רושדי סראג, שכיהן כמפקד פלוגת האספקה והתחזוקה של ארגון הטרור חמאס בעיר עזה. לפי הנתונים שפורסמו על ידי דובר צה"ל, המחבל שחוסל היה אחראי על ניהול אספקת כלי הנשק ואמצעי הלחימה למחבלי הארגון בעיר.

התקיפה, שבוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת, כללה גם חיסול מחבל נוסף מהזרוע הצבאית של חמאס. שני המחבלים זוהו כמי שמהווים איום ישיר ומיידי על לוחמי צה"ל הפועלים באזור, ועל כן הוחלט על חיסולם מהאוויר.

הפרות שיטתיות של הפסקת האש

על פי הממצאים המודיעיניים שנחשפו בעקבות החיסול, המחבלים שחוסלו היו מעורבים בקידום מתווי פעילות טרור נגד כוחות הביטחון ונגד אזרחי מדינת ישראל. פעילותם התמקדה בשיקום שיטתי של יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה חוזרת ונשנית של הסכמי הפסקת האש.

בפיקוד הדרום הודגש כי מדובר בפעולה מבצעית שנועדה להסיר איום ממשי וקונקרטי. "המחבלים היוו סכנה מיידית לכוחות צה"ל ולאזרחי ישראל", נמסר מגורמי הביטחון. "הפעילות המתמדת שלהם והפרות הפסקת האש החוזרות הפכו אותם ליעדים בעדיפות עליונה".

סדרת חיסולים של מחבלים בכירים

החיסול הנוכחי מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים כנגד מחבלי חמאס ברצועה. בשבוע שעבר חוסלו חאזם מוסא ורזק אבו שחמה, שני מחבלי נוח'בה בכירים שהשתתפו בפשיטה על מחנה רעים בשבעה באוקטובר, כאשר אחד מהם שימש כשומר ראש של המרצח יחיא סינוואר.

כמו כן חוסלו בצפון הרצועה האני עבד אלחי פחרי מזלום, שכיהן כמפקד פלגת נוח'בה, וחסן זידאן חסן דירי, צלף מרכזי בזרוע הצבאית של הארגון, ששניהם היו מעורבים בקידום פעילות טרור ובהפרות שיטתיות של הפסקת האש.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכמות, תוך המשך פעילות להסרת כל איום על הלוחמים ועל אזרחי ישראל.