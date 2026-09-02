בבלי
פעילות ביטחונית בבנימין

שלושה מחבלים נוטרלו בבית רימא לאחר שניסו לפגוע בכוחות הביטחון

מסתערבי מג"ב פעלו הלילה בכפר בחטיבת בנימין בעקבות אירועים חוזרים של תקיפות כוחות הביטחון; במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה והמסתערבים ניטרלו שלושה מחבלים בירי מדויק

מסתערבי מג"ב ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

הלילה (רביעי) פעלו מסתערבי מג"ב ירושלים בכפר בית רימא שבחטיבת בנימין, במטרה לאתר ולעצור מפירי סדר שביצעו בימים האחרונים ניסיונות חוזרים לפגוע בכוחות הביטחון באזור.

במהלך הפעילות פרצה הפרת סדר אלימה, במסגרתה הושלכו אבנים לעבר הכוחות הפועלים במקום.

המסתערבים איתרו מספר מחבלים שהיוו סכנה ממשית לכוחות הביטחון, ופתחו באש מדויקת לעברם. שלושה מחבלים נוטרלו במקום.

גורמים במשטרה ובצה"ל מסרו כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל גורם עוין שינסה לפגוע בביטחון הציבור ולסכן את שלומם של כוחות הביטחון".

מסתערביםמג"בבית רימא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר