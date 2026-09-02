הלילה (רביעי) פעלו מסתערבי מג"ב ירושלים בכפר בית רימא שבחטיבת בנימין, במטרה לאתר ולעצור מפירי סדר שביצעו בימים האחרונים ניסיונות חוזרים לפגוע בכוחות הביטחון באזור.

במהלך הפעילות פרצה הפרת סדר אלימה, במסגרתה הושלכו אבנים לעבר הכוחות הפועלים במקום.

המסתערבים איתרו מספר מחבלים שהיוו סכנה ממשית לכוחות הביטחון, ופתחו באש מדויקת לעברם. שלושה מחבלים נוטרלו במקום.

גורמים במשטרה ובצה"ל מסרו כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל גורם עוין שינסה לפגוע בביטחון הציבור ולסכן את שלומם של כוחות הביטחון".