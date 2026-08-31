במהלך פעילות שגרתית של כוחות מג"ב ירושלים ועוטף ירושלים אתמול (יום ראשון) במעבר מזמוריה, הגיעה משאית למעבר ונעצרה על ידי הלוחמים לצורך ביקורת ביטחונית.

לפתע פתאום, החל נהג המשאית לנסוע ממקום העצירה וברח מהמעבר. במהלך הבריחה נהג הנהג בצורה מסוכנת, גרם נזק לתשתיות המעבר ופגע בשני כלי רכב של אזרחים.

הלוחמים יצאו מיד למרדף אחר המשאית הנמלטת. לאחר מרדף קצר הצליחו הכוחות לאתר את המשאית בשטח כפר אל-מונטר. נהג המשאית עזב את הרכב וברח רגלית, והכוחות החלו בסריקות באזור במטרה לאתרו.

בבדיקה מקיפה שערכו הלוחמים ברכב, התגלתה דופן כפולה שהותקנה בגחון המשאית. בתוך הדופן הכפולה היו מוסלקים 18 שוהים בלתי חוקיים.

כל 18 השוהים הבלתי חוקיים נעצרו על ידי הכוחות והועברו לטיפול הגורמים הרלוונטיים להמשך חקירה והליכים משפטיים.