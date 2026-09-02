המפקדה הבין-ארגונית במחוז שומרון ויהודה, בשיתוף עם השירות הביטחון הכללי, ממשיכה בחקירה מקיפה של האירוע האלים שהתרחש בשבת האחרונה בכפר קוסרה שבשומרון. כוחות המשטרה פעלו הבוקר (ב') באזור מאחז 'מבשרת השלום' ותפסו את הטנדר הלבן שלפי החשד שימש את המעורבים במהלך האירוע.

האירוע שהתרחש בשבת האחרונה כלל פריצה של קבוצת ישראלים לבית מגורים פלסטיני והתבצרות בתוכו, בעוד בני המשפחה שהו במקום. האירוע החל בחיכוכים אלימים ויידוי אבנים, והידרדר במהירות למצב חמור שהצריך הגעת כוחות ביטחון רבים למקום.

במהלך פעולת התפיסה של הטנדר, התקהלו מספר חשודים שניסו להפריע לפעולת כוחות הימ"ר. המפריעים חסמו את הכוחות ויידו לעברם אבנים. שני חשודים נעצרו במקום והועברו לחקירה, והסדר הושב.

על פי הדיווחים מכוחות הביטחון, האירוע בשבת החל בעימות אלים בין ישראלים לפלסטינים בכפר. במהלך החיכוך נזרקו אבנים לעבר פלסטינים, ובהמשך התפתח המצב כאשר מספר ישראלים נכנסו לבית מגורים והתבצרו בו. כוחות צה"ל ומשמר הגבול הוזעקו למקום בכוחות מתוגברים, והלוחמים פעלו בדחיפות לחילוץ הישראלים מהבית.

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במסגרת החקירה הנמשכת, פועלים חוקרי המשטרה לחשיפת זהות המעורבים. הוצאו צווי מעצר ונעשות פעולות לאיתור ומעצר החשודים. צוות חקירה משותף לשב"כ ולמשטרה עוסק בפענוח המקרה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ויכולות מבצעיות שונות.

מלבד הטנדר שנתפס היום, נתפסו כלי רכב נוספים שלפי החשד שימשו את החשודים במהלך האירוע. מהמשטרה נמסר כי החקירה נמשכת.

האירוע עורר תגובות חריפות בזירה הבינלאומית. גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו מישראל הבהרות. שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב בחריפות על האירוע.

בעקבות המקרה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית למשטרה. "זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", ציין שר הביטחון.