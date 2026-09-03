בפעילות משותפת של המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י והשב"כ, נעצר הבוקר (יום חמישי) צעיר בן 19, תושב אזור השומרון, בחשד למעורבות באירוע האלים שהתרחש בכפר קוסרה בשבת שעברה. החשוד הועבר לחקירה במשטרה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, המעצר בוצע במסגרת פעילות חקירתית משותפת של בלשי המפקדה הבין-ארגונית, השב"כ ויס"מ שומרון. במהלך היום צפויה המשטרה להעביר את החשוד לדיון בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו. האירוע שהתרחש בשבת האירוע התרחש בשבת האחרונה בכפר קוסרה, כאשר קבוצת ישראלים פרצה למבנה מגורים פלסטיני והתבצרה בו בעוד בני המשפחה המקומית נמצאים במקום. האירוע החל בעימות אלים וירי אבנים, והסלים במהירות למצב קיצוני שחייב התערבות כוחות ביטחון נרחבים. 16 לוחמים נשפטו בעקבות סירוב מטעמי צניעות בבלי | 31.08.26 כוחות צה"ל ומשמר הגבול הוזעקו למקום בכוחות מוגברים, והלוחמים נדרשו לפעול בדחיפות על מנת לחלץ את הישראלים מהמבנה שבו התבצרו. במקביל, החרימו כוחות הביטחון את כלי הרכב שבהם השתמשו המעורבים כדי להגיע למקום.

תפיסת הטנדר ( צילום: דוברות המשטרה )

המשך החקירה באמצעים טכנולוגיים

צוות החקירה המשותף של המשטרה והשב"כ ממשיך במאמצים לאיסוף ראיות וגביית עדויות, במטרה לאתר ולעצור את כל מי שהיה מעורב באירוע החמור. על פי הנמסר, החוקרים מפעילים אמצעים טכנולוגיים ויכולות מגוונות כדי להביא לדין את כל מי שנטל חלק ופגע בביטחון האזור.

כוחות המשטרה תפסו את הטנדר הלבן ששימש את החשודים במהלך האירוע. בעת התפיסה החלה התקהלות של מספר חשודים שחסמו את הכוחות, הפריעו לפעילותם ואף יידו לעברם אבנים. במהלך האירוע נעצרו שני חשודים נוספים שהועברו לחקירה.

האירוע בקוסרה עורר תגובות חריפות בארץ ובעולם. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו בחריפות את המעשים. גם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הגיב בחריפות יוצאת דופן וכינה את המעורבים "טרוריסטים ישראלים".