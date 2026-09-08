במהלך הלילה (שני) פעלו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש בהכוונת השב"כ לסיכול טרור במרחב ארבעת הכפרים קבאלן, עוצרין, עקרבה ויתמא שבחטיבת שומרון.
בכפר עקרבה הגיעו כוחות צה"ל במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. עם הגעת הכוחות, יידה המחבל לעברם קבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים. הכוחות לא נפגעו.
הכוחות הפעילו נוהל 'סיר לחץ' וסגרו מכל הכיוונים על המבנה שבו הסתתר המחבל. לאחר שהמחבל לא נענה לקריאות הכוחות, פרצו לוחמי סיירת נח"ל למבנה.
במהלך הפריצה זיהה מפקד הפלגה, רב-סרן י', את המחבל כשהוא חמוש בסכין, וחיסל אותו מטווח קצר. המחבל נחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שאירע אתמול בחוות מעוז יהודה.
רב-סרן י' לחם ב-7 באוקטובר בגזרת עוטף עזה, נפצע במהלך הלחימה ושב לשירות קרבי. גם הלילה הפגין אומץ לב ונחישות בהגנה על אזרחי ישראל.
במסגרת המבצע החטיבתי נעצרו ארבעה מבוקשים: שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה, ומחבל נוסף שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.
הכוחות תחקרו כ-60 מבוקשים במהלך סריקות ב-70 איתורים במרחב הכפרים, ואיתרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.
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