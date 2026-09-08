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מבצע סיכול טרור בשומרון

לוחמי צה"ל חיסלו מחבל שהתבצר עם סכין בשומרון

מבצע חטיבתי בשומרון: לוחמי סיירת נח"ל חיסלו מחבל שהתבצר בכפר עקרבה לאחר שיידה מטען נפץ ונמצא חמוש בסכין | נעצרו ארבעה מבוקשים ונתחקרו כ-60 חשודים

תיעוד מפעילות כוחות צה"ל
תיעוד מפעילות כוחות צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל

במהלך הלילה (שני) פעלו ולוחמי מג"ב איו"ש בהכוונת השב"כ לסיכול טרור במרחב ארבעת הכפרים קבאלן, עוצרין, עקרבה ויתמא שבחטיבת שומרון.

בכפר עקרבה הגיעו כוחות צה"ל במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. עם הגעת הכוחות, יידה המחבל לעברם קבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים. הכוחות לא נפגעו.

הכוחות הפעילו נוהל 'סיר לחץ' וסגרו מכל הכיוונים על המבנה שבו הסתתר המחבל. לאחר שהמחבל לא נענה לקריאות הכוחות, פרצו לוחמי סיירת נח"ל למבנה.

במהלך הפריצה זיהה מפקד הפלגה, רב-סרן י', את המחבל כשהוא חמוש בסכין, וחיסל אותו מטווח קצר. המחבל נחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שאירע אתמול בחוות מעוז יהודה.

רב-סרן י' לחם ב-7 באוקטובר בגזרת עוטף עזה, נפצע במהלך הלחימה ושב לשירות קרבי. גם הלילה הפגין אומץ לב ונחישות בהגנה על אזרחי ישראל.

מפקד הפלגה, רב-סרן י' שחיסל את המחבל (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי סיירת נח”ל שפרצו למבנה (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת המבצע החטיבתי נעצרו ארבעה מבוקשים: שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה, ומחבל נוסף שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.

הכוחות תחקרו כ-60 מבוקשים במהלך סריקות ב-70 איתורים במרחב הכפרים, ואיתרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.

לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בחטיבת שומרון (צילום: דובר צה"ל)
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