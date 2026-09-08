רב-סרן י' לחם ב-7 באוקטובר בגזרת עוטף עזה, נפצע במהלך הלחימה ושב לשירות קרבי. גם הלילה הפגין אומץ לב ונחישות בהגנה על אזרחי ישראל.

במהלך הפריצה זיהה מפקד הפלגה, רב-סרן י', את המחבל כשהוא חמוש בסכין, וחיסל אותו מטווח קצר. המחבל נחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שאירע אתמול בחוות מעוז יהודה.

הכוחות הפעילו נוהל 'סיר לחץ' וסגרו מכל הכיוונים על המבנה שבו הסתתר המחבל. לאחר שהמחבל לא נענה לקריאות הכוחות, פרצו לוחמי סיירת נח"ל למבנה.

בכפר עקרבה הגיעו כוחות צה"ל במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. עם הגעת הכוחות, יידה המחבל לעברם קבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים. הכוחות לא נפגעו.

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