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מבצע משולב ברצועה

צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני נשק של חמאס

מבצע משולב ברצועת עזה: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במספר מרחבים והשמידו מחסנים ובהם כלי נשק, מטענים וטילי נ"ט • הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים

כוחות צה"ל ושב"כ ביצעו אתמול (יום רביעי) תקיפות משולבות בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה, במהלכן הושמדו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מצה"ל, במחסנים אוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף שנועד לשמש נגד .

התקיפות המדויקות בוצעו במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל ברצועה, במטרה לגרוע מהיכולות הצבאיות של ארגון הטרור ולמנוע את שיקום תשתיות הלחימה שלו. הפעולה מצטרפת לשורה של מבצעים שביצע צה"ל בימים האחרונים במרחבי הרצועה.

השמדת מחסני ענק
השמדת מחסני ענק| צילום: צילום: צה"ל

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של ארגון הטרור חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

רצועת עזהצה"לחמאסשב"כ

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