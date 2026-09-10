כוחות צה"ל ושב"כ ביצעו אתמול (יום רביעי) תקיפות משולבות בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה, במהלכן הושמדו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מצה"ל, במחסנים אוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף שנועד לשמש נגד כוחות צה"ל. לייזר 500 קילוואט: ישראל מובילה בשטח יהודה פנחסי | 06.09.26 לוחמי מג"ב קיבלו את הגר"ר אלבז בשירה יאיר טל | 07.09.26 התקיפות המדויקות בוצעו במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל ברצועה, במטרה לגרוע מהיכולות הצבאיות של ארגון הטרור ולמנוע את שיקום תשתיות הלחימה שלו. הפעולה מצטרפת לשורה של מבצעים שביצע צה"ל בימים האחרונים במרחבי הרצועה.

השמדת מחסני ענק - צילום: צה"ל השמדת מחסני ענק | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:20

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של ארגון הטרור חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.