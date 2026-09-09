בית הנשיא מכחיש: הרצוג לא קיבל אזהרה לפני הטבח

בית הנשיא פרסם היום (יום רביעי) הודעה רשמית בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון 'הארץ', ובה הכחיש כי נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות לפני מתקפת השביעי באוקטובר.

במקביל, גורמים באיחוד האמירויות מסרו היום לערוץ 12 כי הם אכן העבירו הודעת אזהרה לראש הממשלה נתניהו לפני הטבח הנורא. הגורם האמירתי אמר: "יש מנהיגים שמוכנים להמר על החיים שלכם אם זה נותן להם חצי שעה בשלטון. ההצהרה שהם פרסמו אמש אומרת את כל הדבר ולא מכחישה שזה קרה, הם לא יכלו שלא להתייחס לזה".

בהודעה מבית הנשיא נמסר: "השיחות שקיים הנשיא הרצוג עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר לא עסקו כלל בעניינים ביטחוניים, בחמאס או ביחיא סינוואר. השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות".

עוד הודגש בהודעה כי "נשיא המדינה לא הכיר את ההתרעה הנטענת ואין לו כל ידיעה באשר לעצם קיומה של התרעה כזו".

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ההכחשה מגיעה בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון 'הארץ', לפיו נשיא איחוד האמירויות השייח' מוחמד בן זאיד ערך שיחת טלפון חריגה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והתריע כי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. על פי התחקיר, בן זאיד מסר לנתניהו כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

גם משרד ראש הממשלה הכחיש את הדיווח והודיע כי נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון "הארץ", העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. לפי ההודעה, בדיקה שנערכה בלשכת ראש הממשלה, במשרד החוץ ובמזכירות הצבאית לא מצאה תיעוד לשיחה כזו בתקופה שבין תחילת ספטמבר ל-7 באוקטובר.

התחקיר עורר סערה פוליטית, כאשר ראשי מחנה השינוי - גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן - דרשו הקמת ועדת חקירה ממלכתית מיידית. "לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר טבח השבעה באוקטובר", נכתב בהודעתם המשותפת.