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תיעודים חדשים שפורסמו הערב ברשתות החברתיות חושפים פרטים נוספים על ניסיון החיסול שביצעה ישראל בדוחא שבקטאר, ב-9 בספטמבר 2025.

על פי דיווחים בתקשורת הטורקית, המבוססים על חקירה פנימית של ארגון חמאס, ישראל ביצעה באותו יום שש תקיפות רצופות באמצעות 12 טילים. לפי הדיווח, בכירי חמאס התכנסו במתחם בדוחא על מנת לדון בהצעה להסכם שהעביר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עוד לפני הפגישה גובש עבורם "פרוטוקול ביטחון מחמיר ויוצא דופן": הבכירים הגיעו למקום בהסוואה, מכשירי התקשורת האישיים שלהם נלקחו מהם והם קיבלו במקום טלפונים מאובטחים. מי שמילא תפקיד מכריע בהצלת הבכירים היה המאם אל-חיה, בנו של ראש צוות המשא ומתן חליל אל-חיה. לאחר הגעת המנהיגים למקום הוא התעקש להעביר אותם למבנה אחר ולהקפיד על אמצעי האבטחה. הבכירים הועברו, והדיון בהצעת טראמפ החל בשעה 14:12.

זירת ניסיון החיסול בדוחא ( צילום: סעיף 27א )

בשעה 15:46 החלה התקיפה הישראלית. הטילים פגעו בין היתר במשרדו ובבית משפחתו של אל-חיה. המאם אל-חיה עצמו נהרג בתקיפה הראשונה, ובתקיפות הבאות נהרגו ג'יהאד לובד ואנשי חמאס נוספים. בני משפחתו של אל-חיה נפצעו, ואחת התקיפות כוונה לפי הדיווח גם כלפי יחידת האבטחה הקטארית.

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חמש דקות לאחר תחילת התקיפה הופעלה תוכנית פינוי. בכירי חמאס הוצאו מהאזור בנפרד והועברו למקומות מסתור שונים, בעוד הפצועים חולצו מההריסות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

התקיפה שלא צלחה גרמה למבוכה גדולה בישראל, וראש הממשלה בנימין נתניהו אף נאלץ להתנצל על כך לבקשת טראמפ בשיחת טלפון מהבית הלבן.