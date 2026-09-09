סקר מנדטים חדש של חדשות 12, הראשון מאז סגירת הרשימות לכנסת ה-26, מעלה תמונה מעודכנת של מפת הכוחות הפוליטית. לפי הסקר שפורסם, שתי מפלגות שבסקרים קודמים היו מתחת לאחוז החסימה עוברות כעת את הסף.

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל את המרוץ ונותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, ללא שינוי לעומת הסקר הקודם של אותו ערוץ. הליכוד בראשות בנימין נתניהו זוכה ב-21 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים.

בזירה החרדית: יהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 8 מנדטים, וש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ב-7 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשים ל-10 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מתחזקת ל-9 מנדטים. הרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין מקבלת 7 מנדטים.

הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין נחלשת במנדט אחד ומגיעה ל-5 מנדטים. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר מתחזקת במנדט ומגיעה גם היא ל-5 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרות מספר מפלגות: המילואימניקים והכלכלית החדשה בראשות יועז הנדל וירון זליכה עם 2.9%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.4%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 1%, ישראל תחילה בראשות שרן השכל עם 0.3% ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

מפת הגושים נותרת ללא שינוי לעומת הסקר הקודם: מפלגות הקואליציה הנוכחית מקבלות 52 מנדטים, ואילו מפלגות האופוזיציה זוכות ל-68 מנדטים – מתוכם 57 למפלגות הציוניות ו-11 למפלגות הערביות.