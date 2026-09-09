בבלי
סקר מנדטים

סקר חדש: שתי מפלגות עוברות את אחוז החסימה

סקר חדשות 12 לאחר סגירת הרשימות: איזנקוט ממשיך להוביל עם 25 מנדטים מול 21 לליכוד • ליברמן מתחזק ל-9 • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • מפת הגושים המלאה

מימין וינטר, משמאל סמוטריץ' (צילום: אבשלום ששוני, חיים גולדברג\פלאש90)

סקר מנדטים חדש של חדשות 12, הראשון מאז סגירת הרשימות לכנסת ה-26, מעלה תמונה מעודכנת של מפת הכוחות הפוליטית. לפי הסקר שפורסם, שתי מפלגות שבסקרים קודמים היו מתחת לאחוז החסימה עוברות כעת את הסף.

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל את המרוץ ונותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, ללא שינוי לעומת הסקר הקודם של אותו ערוץ. הליכוד בראשות זוכה ב-21 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים.

בזירה החרדית: יהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 8 מנדטים, ו בראשות אריה דרעי זוכה ב-7 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשים ל-10 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מתחזקת ל-9 מנדטים. הרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין מקבלת 7 מנדטים.

הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין נחלשת במנדט אחד ומגיעה ל-5 מנדטים. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר מתחזקת במנדט ומגיעה גם היא ל-5 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרות מספר מפלגות: המילואימניקים והכלכלית החדשה בראשות יועז הנדל וירון זליכה עם 2.9%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.4%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 1%, ישראל תחילה בראשות שרן השכל עם 0.3% ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

מפת הגושים נותרת ללא שינוי לעומת הסקר הקודם: מפלגות הקואליציה הנוכחית מקבלות 52 מנדטים, ואילו מפלגות האופוזיציה זוכות ל-68 מנדטים – מתוכם 57 למפלגות הציוניות ו-11 למפלגות הערביות.

בנימין נתניהוש"סגדי איזנקוטיהדות התורהבבליסקר בחירות

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