עמדת מסחר בזהב בתוך אוהל בין הריסות עזה

תיעוד יוצא דופן שהופץ ברשתות החברתיות מציג מציאות מורכבת מתוך רצועת עזה. בעוד שהתיאור המקובל של המצב ברצועה מדבר על הרס נרחב, מחסור בחשמל ובאינטרנט ומצוקה כלכלית, עולה מהתיעוד תמונה שונה לחלוטין.

במרכז התיעוד ניתן לראות "שולחן זהב" מפואר המוצב בתוך אוהל הסמוך להריסות. על השולחן מותקן ציוד טכנולוגי עשיר: שישה מכשירים סלולריים, שני מחשבים ניידים וטבעת תאורה מקצועית. על המסכים המוארים מוצג שידור חי של גרף המסחר בזהב מול הדולר.

בסרטון המתלווה לתיעוד נשמע המצלם מציג בגאווה את מה שהוא מכנה "בסטת המסחר הצנועה" שלו. בפנייה נלהבת לצופים הוא מתאר את הנוף כ"נוף היפה ביותר בעולם" ומכריז כי הוא מציע את "העסקה החזקה ביותר בעולם".

המפעיל מסביר כי הפעילות מתבצעת תוך שימוש בטלפונים של "כל השכונה שלנו" ומתגאה בכך שהם "הניעו מחדש את השוק" ו"שרפו את השוק". בסיום דבריו הוא פונה לצופים בקריאה להצטרף אליו לפעילות הפיננסית: "למה אתם מחכים? בואו איתנו", ומפנה אותם לקישור המבטיח להם "עסקאות מוכנות ובטוחות".