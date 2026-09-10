מנהרת טרור הוסתרה בבור מים עתיק סמוך לגבעת זאב

( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות הביטחון סיכלו איום בטחוני משמעותי במרחב התפר, כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים מגדוד צפוני, בשיתוף עם כוחות צה"ל, השלימו איטום של מנהרה תת-קרקעית שנחפרה בסמוך למכשול התפר ובקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב.

המנהרה אותרה ב-28 באוגוסט בעקבות פעילות מבצעית ומודיעינית ממוקדת של כוחות הביטחון, כך נמסר מהמשטרה. מעקב מודיעיני והפעלת כוחות בשטח הובילו לעצירת חשוד מרכזי במעורבות בחפירה, כאשר בידיו נתפסו כלי החפירה ששימשו אותו ואת שותפיו. בדיקה מעמיקה של תוואי המנהרה העלתה כי היא לא הייתה בשלבי התחלה, אלא נמצאה בשלב מתקדם של חפירה הנדסית, דבר המעיד על היקף ההשקעה והמאמץ שהושקעו בהקמתה מתחת לפני השטח.

( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת הטיפול בזירה, ביצעו כוחות הביטחון גם חקר ארכיאולוגי מקיף של המנהרה והסביבה הקרובה לה. ממצאי החקירה הארכיאולוגית חשפו את השיטה המתוחכמת שבה בחרו החופרים להסתיר את עקבותיהם: פתח המנהרה הוסווה בקפידה בתוך בור מים עתיק ומבודד, שניצל את המבנה ההיסטורי והטופוגרפי של המקום כדי להסתיר את תנועת החופרים, להסוות את הוצאת העפר ולמנוע את גילוי הפעילות מעיני הרשויות ומערכות התצפית.

לאחר השלמת ההכנות ההנדסיות והמבצעיות בשטח, הגיעו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים מגדוד צפוני יחד עם כוחות צה"ל אל הפתח המוסווה, וביצעו פעולה שבסופה נאטמה המנהרה באופן סופי. במערכת הביטחון מציינים כי אירוע זה מצטרף למאמצים יומיומיים ואינטנסיביים שנועדו לסכל מראש כל ניסיון הקמת תשתית תת-קרקעית או פירצה במרחב מכשול התפר. גורמי הביטחון מדגישים כי הם ימשיכו לפעול בנחישות, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים מתקדמים, במטרה לאתר ולסכל כל איום דומה עוד בראשיתו, ולשמור על ביטחונם המלא של תושבי האזור והיישובים הסמוכים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )