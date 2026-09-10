חוסל המחבל שרצח את מפקד חטיבת הנח"ל ביום הטבח

דובר צה"ל פרסם היום (יום ה') כי בתקיפה שביצעו כוחותינו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה מוקדם יותר השבוע, חוסל המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, פעיל זרוע הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס.

על פי הפרטים שנמסרו, המחבל השתתף באופן פעיל בפשיטה לשטח ישראל ביום טבח שמחת תורה, ולקח חלק ישיר בהריגתו של מפקד חטיבת הנח"ל, אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל.

מאז הטבח, המשיך המחבל לפעול נגד ביטחון המדינה. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד פעילות לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. פעולת החיסול בוצעה במטרה להסיר את האיום שנשקף ממנו.

דובר צה"ל מסר בהודעה רשמית: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים, ובהם רקטות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף.

צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת עזה. הפעילות מצביעה על ניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות ולהחזיק באמצעי לחימה.