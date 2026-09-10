מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח זמן קרוב נעצר בביתוניא שבשומרון, לאחר מצוד שנמשך שבוע ימים. המחבל, איסמעיל ענקאיו, נעצר בידי לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת השב"כ. יחד עמו נעצר מבוקש נוסף. כך פורסם על ידי דובר צה"ל.

תיעוד שפורסם מהפעילות מראה את הרגעים המותחים של המבצע. בסרטון, שצולם במצלמות הקסדה של הלוחמים, נראים כוחות היחידה רצים במהירות ברחובות היישוב, מתקדמים לעבר בניין מגורים רב-קומות וסוגרים על המטרה.

הלוחמים נכנסים במהירות לבניין, עולים במדרגות ופורצים אל תוך הדירה שבה שהה המחבל. זמן קצר לאחר מכן, הכוחות מוציאים החוצה את המחבל כשהוא אזוק, יחד עם המבוקש הנוסף, תוך שמירה על ערנות מלאה ואבטחה היקפית.

במערכת הביטחון הודיעו כי כוחות צה"ל ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם כל מי שיבקש לפגוע באזרחי ישראל. פעילות זו מצטרפת לשורה של פעולות סיכול נרחבות שמבצעים כוחות היחידה בשיתוף מודיעין השב"כ, במטרה לסכל מראש תשתיות טרור וחוליות המבקשות לבצע פיגועים.