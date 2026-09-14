בפעילות מבצעית משותפת של צה"ל והשב"כ יצאו לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת אפרים למבצע סיכול טרור במרחב טול כרם, בהכוונה מודיעינית של השב"כ.

לאחר מצוד מודיעיני ומבצעי שנמשך מספר שבועות, עצרו כוחות הביטחון את מחמד אבראהים עא והאב שחאדה, שכיהן כמחבל בכיר בתנועת פת"ח בטול כרם.

המחבל היה מבוקש בתקופה האחרונה לאחר שהיה מעורב, על פי החשד, בפעילות טרור, תכנון וביצוע פיגועים וסחר באמצעי לחימה. הפעילות המבצעית בוצעה בעקבות מעקב מודיעיני ממושך של השב"כ אחר פעילות המבוקש, שזוהה כמי שמהווה איום ממשי על כוחות הביטחון ועל אזרחים באזור.

לוחמי יחידת דובדבן, יחידת המסתערבים המובחרת של צה"ל, פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות נוספים במרחב. הלוחמים הגיעו למקום המסתור של המבוקש בתזמון מדויק, ביצעו את המעצר ללא תקלות והעבירו את החשוד לחקירה מעמיקה בידי גורמי הביטחון.

המעצר בטול כרם מצטרף לשורה ארוכה של מבצעים מבצעיים שמבצעים כוחות צה"ל והשב"כ בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון. יחידות המסתערבים של צה"ל פועלות באופן שוטף למניעת פיגועים ולמעצר מחבלים מבוקשים. בצה"ל הדגישו כי המעצר בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל על כוחות הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל.

מדוברות צה"ל נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לשמירה על ביטחון התושבים במרחב ואזרחי מדינת ישראל". המבוקש שנעצר הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון, והוא צפוי להיחקר על מעשיו ועל קשריו עם גורמי טרור נוספים במרחב.