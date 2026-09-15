שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו לחקירה בשבועות האחרונים צעיר בן 19 תושב כפר קאסם, בחשד שקידם פעילות טרור ותכנן לבצע פיגוע. החשוד, מוסטפא עיסא, נתפס באחזקת ציוד אימונים רב ונשקי איירסופט.

מהחקירה עלה כי החשוד הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומהטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, והגיע לשלבי תכנון מתקדמים של ביצוע פיגוע. במהלך החקירה התברר שהחשוד ביצע חיפושים ממכשירו הסלולארי אחר מדריכי לחימה, והוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה.

עוד התגלה כי החשוד ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים.

בתום חקירותיו בשירות הביטחון הכללי ובימ"ר שרון במחוז מרכז, הוגשה הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד.

מהשב"כ והמשטרה נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיך לנקוט באמצעים העומדים לרשותו כדי לסכל כל איום ולפעול למיצוי הדין בחומרה עם כלל המעורבים".