הודאתה החריגה של ארצות הברית כי היא מחזיקה נשק פרוס בחלל החיצון ממשיכה לעורר גלי הלם בזירה הבינלאומית. סין הייתה הראשונה להגיב בחריפות להכרזה יוצאת הדופן, וקראה לוושינגטון לעצור מיד את התפשטותה הצבאית במסלול כדור הארץ.

משרד החוץ בביג'ינג הביע התנגדות נחרצת להפיכת החלל לזירת מלחמה, והדגיש את הצורך בשמירה על יציבות אסטרטגית עולמית. הסינים הזהירו כי המהלך האמריקאי עלול להצית מרוץ חימוש עולמי חסר תקדים מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ.

התגובה הסינית הגיעה בעקבות הודאתו של מזכיר חיל האוויר האמריקאי, טרוי מיינק, כי וושינגטון מפעילה אמצעי לוחמה בחלל המיועדים להגן על הכוחות המזוינים מפני פעילות עוינת. מדובר בהודאה הרשמית הבולטת ביותר מצד הפנטגון בנוגע להימצאות נשק אמריקאי במסלול סביב כדור הארץ.

דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, הצהיר: "אנו קוראים לארצות הברית לעצור את הרחבת ההתעצמות הצבאית בחלל החיצון, ולשמור על היציבות האסטרטגית הגלובלית באמצעות פעולות מוחשיות". העיתונות הממלכתית בסין טענה כי החשיפה מעידה על ניסיון אמריקאי לבסס הגמוניה בחלל.

טראמפ התעלם מהנחתים המצדיעים לו בבלי | 08.09.26

אנליסטים צבאיים בביג'ינג ציינו כי מדובר בשינוי אסטרטגי משמעותי, הכולל פריסת נשק אקטיבית ולא רק הגנה על נכסים קיימים בחלל. האנליסט סונג ז'ונגפינג התריע: "אם ארצות הברית תמשיך בנתיב זה, מדינות אחרות עלולות להיות מוכרחות להגיב".

סוכנות הידיעות הרשמית הדגישה כי מהלכים אלו עלולים ליצור דילמה ביטחונית שתדחוף מדינות נוספות לפתח יכולות נגד חלל. מצב זה צפוי להגביר את המתיחות הגיאופוליטית ולהוביל למרוץ חימוש חדש מחוץ לאטמוספירה.

למרות ההודעה החריגה, ארצות הברית לא הבהירה מהו סוג נשק החלל בו היא מחזיקה, אך ההערכה היא כי מדובר בנשק קונבנציונלי המסוגל לפגוע גם בכדור הארץ.