13.5 שנות מאסר: העונש החמור ביותר למסייעים לאיראן

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר עונש של 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרנובסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה. גרנובסקי קיים קשר מתמשך עם סוכן איראני דרך אפליקציית הטלגרם, וביצע עבורו משימות בטחוניות שונות בזמן שמדינת ישראל נמצאת במלחמה.

מדובר בעונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי אישום שהגישה הפרקליטות נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים באמצעות רשתות חברתיות ופעלו עבורם.

הנאשם הודה והורשע בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום של פרקליטות מחוז מרכז, ובהן מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, השחתת פני מקרקעין והצתה.

בהנחיית הסוכן האיראני, גרנובסקי תיעד מתקנים של תחנות כוח ואת שכונת מגוריו של ח"כ בני גנץ, והעביר את הסרטונים לסוכן. כמו כן, הצית תשעה רכבים, ריסס כתובות גרפיטי, הונחה להשמיד מדי צה"ל ושימש כמתווך עבור הסוכן במציאת אנשים עם עבר פלילי לביצוע פעולות אלימות.

גרנובסקי פעל תוך שמירה על "הנחיות בטיחות" שנועדו להסוות את זהותו ולמנוע את חשיפת מעשיו. הוא היה מודע היטב להיותו של הסוכן גורם עוין את מדינת ישראל ולמטרותיו, ואף על פי כן המשיך לשתף עמו פעולה ואף הציע מיוזמתו משימות נוספות לביצוע. בנוסף, הפציר מספר פעמים בסוכן לתת לו משימות משמעותיות יותר.

בגין המשימות שביצע, קיבל גרנובסקי מהסוכן באמצעות ארנק דיגיטלי סכומים של אלפי דולרים. כתב האישום הוגש על ידי עורכת הדין הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז. לאחר הרשעתו, הוסכם על ידי הצדדים כי יוטל עליו עונש של 13.5 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

בפרקליטות מחוז מרכז ציינו: "פרקליטות המדינה רואה בחומרה רבה שיתוף פעולה מכל סוג שהוא עם סוכנים הפועלים מטעם גורמים עוינים, שמטרתם לפגוע במדינת ישראל, באזרחיה ובכוחות הביטחון. הפרקליטות עמדה במסגרת ההליך על הרשעתו המלאה של הנאשם בכל העבירות שיוחסו לו, והעונש התקדימי שהוסכם עליו נותן ביטוי לחומרת המעשים. פרקליטות המדינה תמשיך לפעול בנחישות וללא פשרות נגד מי שמבקש לסכן את בטחונה של מדינת ישראל, ותפעל למיצוי הדין עימם".

בגזר הדין, ציין בית המשפט המחוזי: "העונש הכבד אליו עותרים הצדדים - 13.5 שנות מאסר - נותן ביטוי בין היתר לשיקולי הרתעת הרבים, למען יידע כל מי שמתפתה לפעול בשם גורם עוין למען בצע כסף, כי הוא צפוי לעונש מאסר ממושך מאוד וכבד מנשוא".

פרשת גרנובסקי מצטרפת לסדרה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם גויסו אזרחים ישראלים על ידי סוכנים איראניים באמצעות רשתות חברתיות. בין המקרים הבולטים: קטינים מאזור חיפה שצילמו אתרים אסטרטגיים וריססו גרפיטי פרו-איראני, ועיתונאי ישראלי-רוסי שנעצר בנתב"ג בחשד לעבירות ביטחון חמורות.