בבלי
מבצע ממושך בלבנון

שלושה חודשים במארב: פרטים על השמדת הנכס הקריטי

לוחמי מגלן ויהל"ם פעלו במשך שלושה חודשים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, איתרו תשתיות תת־קרקעיות של חיזבאללה והשמידו אותן סמוך לראש השנה

תיעוד מפעילות השמדת המנהרות
תיעוד מפעילות השמדת המנהרות| צילום: צילום: דובר צה"ל

מבצע ממושך ומורכב הסתיים לפני ימים ספורים ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון: לוחמי יחידות מגלן ויהל"ם פעלו במשך כשלושה חודשים לאיתור והשמדת תשתיות של ארגון הטרור . במהלך הפעילות נחשף מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר של הארגון.

הלוחמים התמודדו עם תנאי שטח קשים במיוחד: אזור הררי ומסובך, סבך צפוף ובולדרים, לצד פעילות מתמשכת של מחבלים, רחפנים וירי. הכוחות ביצעו מארבים ממושכים, תנועות חשאיות ואיסוף מודיעין שוטף, עד שהצליחו לגבש תמונה מלאה של התשתית התת־קרקעית הנרחבת שהקים הארגון באזור.

במהלך החודשים נחשפו תוואים תת־קרקעיים באורך של קילומטרים רבים, שכללו חמ"לים, אמצעי קשר ומודיעין, מערכות אוורור, מטבחונים וחדרים רפואיים. לדברי המפקדים, חלק מהתשתיות נבנו במשך תקופה ארוכה ונועדו לאפשר לחיזבאללה לפעול ולפקד מהאזור על פעילות נרחבת.

פיצוץ המיוחס לרכס עלי טאהר
פיצוץ המיוחס לרכס עלי טאהר| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

הכוחות הפעילו שילוב של מודיעין ופעילות קרקעית כדי להוציא את המחבלים מהמנהרות. במהלך המבצע נפצעו כמה לוחמים.

לאחר חודשים של פעילות מאומצת, הושמדו התשתיות המרכזיות ברכס בפיצוץ מתוכנן, סמוך לערב ראש השנה. מפקדי היחידות ציינו כי השלמת המשימה הייתה תוצאה של פעילות ממושכת, התמדה ושיתוף פעולה הדוק בין הכוחות.

צה"לחיזבאללהלבנוןבבלירכס עלי טאהר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר