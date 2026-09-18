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בתום חקירה משותפת של השב"כ והיחידה המרכזית של משטרת מחוז צפון, הוגש הבוקר (יום שישי) כתב אישום נגד תושב טמרה בן 31 בגין עבירות ביטחון חמורות. החשוד, סולטן אבו אלהיג'א, נעצר בסוף חודש אוגוסט על ידי לוחמי המשמר הלאומי הצפוני במג"ב.

על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות עורכת הדין שיר מושיוב מפרקליטות מחוז חיפה, התברר בחקירה כי החשוד פנה מספר פעמים לגדודי עז א-דין אל-קאסם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי. בנוסף, עלה בחקירה כי אבו אלהיג'א יצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם ונעצר. הפעילות החשודה נמשכה תקופה ממושכת עד למעצרו ב-28 באוגוסט 2026.

מעצר החשוד - צילום: דוברות המשטרה מעצר החשוד | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:47

השב"כ ומשטרת ישראל הדגישו בהודעה משותפת כי הם רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה. הגורמים הביטחוניים הבהירו כי ימשיכו לפעול בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו.

המקרה מצטרף לשורת מעצרים ביטחוניים שבוצעו בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים נעצרה עיתונאית פלסטינית בחשד למסחר עם איראן והסתה, ובשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד תושב כפר קאסם שתכנן פיגוע בחברת אמדוקס.

כתב האישום נגד אבו אלהיג'א כולל עבירות של קשר עם ארגון טרור זר וניסיון לסייע לאויב. הפרקליטות צפויה לדרוש מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.