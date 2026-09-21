היום (יום שני), ביום הכיפורים, במהלך פעילות שגרתית של כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, עלה כלי הנדסי על מטען. בחסדי השם, לא נפגעו לוחמים.

בצה"ל הבהירו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס. בתגובה לאירוע, תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

מדובר צה"ל מסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

האירוע מצטרף לשורה של תקריות חריגות שנרשמו בשבועות האחרונים במרחב הקו הצהוב. בשבועיים האחרונים תועדו שני מקרים שבהם הצליחו חשודים פלסטינים לחצות את המרחב המאובטח ולהתקרב למרחק קצר מאוד מעמדות צה"ל.

באחד המקרים תועד חשוד פלסטיני שהצליח לחצות את קו ההגנה ולהתקדם מאות מטרים באין מפריע לעבר כוחות צה"ל. החשוד תועד כשהוא משוטט בין הכלים הצבאיים החונים במקום, ומתקדם עד לקרבת עמדת השמירה. בשלב מסוים זיהה הלוחם ששמר בעמדה תנועה חריגה והבחין במחבל שמציץ לעברו מבין הכלים. הלוחם פתח לעברו באש.

במקרה נוסף שהתרחש לאחרונה באותה גזרה, מחבל חצה את הקו הצהוב והצליח להגיע עד למרחק קצר מאוד מעמדות צה"ל. על פי הדיווחים, באירוע אחד החשוד נעצר, ובשני חוסל.

במקביל לאירועים ברצועה, מערכת הביטחון מנהלה בימים אלו מתקפה רב-ממדית נרחבת לסיכול תשתיות הטרור בכל הזירות. כוחות צה"ל, השב"כ והמג"ב פועלים ללא הפסקה בשילוב זרועות שונות, תוך שמירה על ערנות מרבית ופעילות מבצעית עוצמתית המכוונת לסכל את מזימות הטרור בטרם יצליחו לבצע אותן.

במבצע מהיר ומדויק שהתנהל בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת השב"כ, פשטו לוחמי יחידת דובדבן והמג"ב איו"ש על הכפר קבאטיה ועצרו שני מחבלים מסוכנים שתכננו לבצע פיגוע טרור רצחני בטווח הזמן המיידי. הפעולה המהירה והמדויקת של הכוחות קטעה את מזימת הדמים באיבה, ומנעה אסון שעלול היה להסתיים בשפיכות דמים.