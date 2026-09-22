בבלי
"הפרעה חמורה לפעילות המבצעית"

14 ישראלים חצו את הגבול לסוריה • צה"ל: סכנה לכוחות

קבוצת פעילים חצתה הערב את הגבול ברמת הגולן לשטח סוריה באזור אלוני הבשן • כוחות צה"ל איתרו והשיבו אותם לישראל, והם הועברו למשטרה • בצה"ל: "הפרעה חמורה לפעילות המבצעית"

לוחמי צה"ל. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: דובר צה"ל)

14 אזרחים ישראלים הגיעו הערב (שלישי) למרחב אלוני הבשן שברמת הגולן, חצו את קו הגבול לשטח סוריה ונכנסו לאזור הנמצא בשליטת סמוך לכפר הצ'רקסי ביר אל-עג'ם.

כוח צה"ל שהוזעק למקום פעל לאיתור האזרחים והשיב אותם לשטח ישראל. האזרחים עוכבו והועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

בדובר צה"ל גינו את האירוע בחריפות: "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

בצה"ל הוסיפו כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מהאזרחים לחזור על התופעה פעם אחר פעם. בצבא הגדירו את המעשה כעבירה פלילית.

מנגד, בתנועת חלוצי הבשן מסרו כי מדובר בפעילים שהחליטו לחזור לנקודה שכונתה "נווה הבשן", שאליה עלו בעבר משפחות מהתנועה ופונו מהמקום.

"לאחר שהבנו שיש הזדהות עם הרעיון של התיישבות ישראלית חוקית בבשן, גם מהצד הפוליטי וגם מצד גורמים בשטח, אך הם לא מספיקים כדי להביא את הדברים לידי יישום, החליטו הפעילים לחזור ולדחוף מלמטה, בתקווה שנגיע במהרה להתיישבות בפועל", נמסר מהתנועה.

עוד הוסיפו בתנועה: "מערכות הצבא והמשטרה מכירים את המדיניות של הפעילים שלנו, ואנו מצפים שהם יתנהלו כפי שגורמי אכיפה במדינה דמוקרטית אמורים לנהוג".

סוריהצה"לרמת הגולןבבליחלוצי הבשן

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