יחידת הפח"ע במחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי חשפו פעילות של חוליית טרור מסוכנת באזור שכם. שני פלסטינים פעלו לקידום פעילות טרור רחבת היקף, הצטיידו באמצעי לחימה, ביצעו אימוני ירי, גייסו פעילים ותכננו פיגועים. בתום החקירה הוגשו נגדם כתבי אישום.

מכתב האישום עולה כי השניים פעלו יחד החל מסוף שנת 2023 לקידום פעילות 'צבאית'. החוליה הצטיידה במספר רב של כלי נשק, ביניהם נשקים מסוג M-16, M-4, קלצ'ניקוב, אקדחים, רובה ציד ותחמושת. בנוסף פעלו לגיוס פעילי טרור נוספים ולהכשרתם, תוך ביצוע אימוני ירי ודיונים במגוון מתווי פיגוע נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון.

בחקירה נחשף כי בשנת 2024 גמלה בליבם המחשבה לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. על פי כתב האישום, לאחר שהשניים צפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד המחבלים לבצע "פיגוע משיכה" - להמתין להגעת השר לזירה ואז להתנקש בו.

בהמשך הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות ואף ניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו. עוד עלה בחקירתם כי השניים עסקו בקידום מתווי פיגועים באמצעות רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות ביטחון, לצד תכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צה"ל.

מעצרם של השניים הוארך מעת לעת בבית המשפט, ועם גיבוש התשתית הראייתית על ידי יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ושב"כ, הוגשו נגדם כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית שומרון, לצד מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

משטרת ישראל ושב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול באופן נחוש, התקפי ומודיעיני לסיכול תשתיות טרור, לאיתורם, מעצרם ומיצוי הדין עמם.

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיב לניסיון החיסול: "זו כבר הפעם ה-11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם! יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".

בן גביר הוסיף: "הם חוששים ורועדים מהמחשבה שאהיה שר הביטחון, כי הם יודעים היטב: אצלי אין פשרות ואין הנחות. מה שאני אומר - אני עושה. רק בשבוע שעבר ביקרתי בבית הסוהר ופגשתי כמה מאלה שניסו לחסל אותי. ראיתי איך הם רועדים מפחד, איך הם אפילו לא מסוגלים להסתכל לי בעיניים. אותם מחבלים שרצו להפחיד אותי - הם רועדים מפחד היום".

השר הודה לבורא עולם, לשב"כ, למשטרת ישראל, לצה"ל וליחידת מגן ששומרים עליו, וסיים: "מי שמאמין לא מפחד".