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צה"ל הרס את בית המחבל שרצח את יהודה שרמן הי"ד

כוחות צה"ל פעלו במהלך הלילה בכפר בית אמארין והרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ונפצע אזרח נוסף | תיעוד

הריסת בית המחבל
הריסת בית המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל

מיחידת יהל"ם וסיירת נח"ל בפיקוד חטיבת שומרון פעלו במהלך הלילה האחרון במרחב הכפר בית אמארין והרסו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ונפצע אזרח ישראלי נוסף ב-21 במרץ 2026.

הפעולה בוצעה במסגרת מדיניות הרתעת מחבלים ומיצוי הדין עם מבצעי פיגועים קטלניים ברחבי יהודה ושומרון. על פי הנמסר מצה"ל, כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון ולהרתעת מחבלים המבקשים לפגוע באזרחי מדינת ישראל.

פעילות הכוחות בבית המחבל
פעילות הכוחות בבית המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל

הריסת בתי מחבלים מהווה כלי מרכזי במדיניות הביטחון הישראלית להרתעת טרור. בחודשים האחרונים הרס צה"ל מספר בתים של מחבלים שביצעו פיגועים קטלניים, ביניהם בית המחבל מפיגוע צומת אל-חאדר בו נרצח הילד יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, ובית המחבל מפיגוע כפר תל בו נפלו רס"ן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב השומרון, הכוללת מעצרי מבוקשים, חקירת חשודים ואיתור אמצעי לחימה. הפעילות מתמקדת בכפרים שבהם זוהתה פעילות טרור מוגברת, במטרה למנוע פיגועים נוספים ולסכל תשתיות טרור.

צה"לשומרוןהריסת בתי מחבליםפיגועיםיהודה שרמן

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