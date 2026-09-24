כוחות צה"ל מיחידת יהל"ם וסיירת נח"ל בפיקוד חטיבת שומרון פעלו במהלך הלילה האחרון במרחב הכפר בית אמארין והרסו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ונפצע אזרח ישראלי נוסף ב-21 במרץ 2026.

הפעולה בוצעה במסגרת מדיניות הרתעת מחבלים ומיצוי הדין עם מבצעי פיגועים קטלניים ברחבי יהודה ושומרון. על פי הנמסר מצה"ל, כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון ולהרתעת מחבלים המבקשים לפגוע באזרחי מדינת ישראל.