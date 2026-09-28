חמאס משקם כוחו: עשרות אלפי חמושים ומנהרות פעילות

ארגון הטרור חמאס ספג מכות קשות במהלך הלחימה ברצועת עזה, אך התמונה המצטיירת בשטח מעידה כי יכולותיו הצבאיות והארגוניות עדיין קיימות. על פי דיווח של עיתונאי 'חדשות 12' אוהד חמו, הארגון מפעיל מערך שלם של מנגנונים לשימור כוחו, שיקום תשתיות והיערכות לעתיד.

כוח האדם המזוין של חמאס נאמד כיום על כ-25 עד 30 אלף חמושים. במקביל, הארגון ממשיך לתחזק ולחזק באופן שוטף את תוואי המנהרות הקיימים, בעיקר באזורים שמעבר ל"קו הצהוב".

בנוסף לכך, חמאס מפעיל מחרטות לייצור רקטות באזורים שבהם צה"ל טרם פעל, וכן בתוך ריכוזי אוכלוסייה אזרחית. אמנם שיגורי רקטות אינם מתבצעים כעת בשל החשש מתגובה ישראלית קשה, אך יכולת הייצור העצמית נותרת פעילה.

תופעה מדאיגה נוספת שנחשפה בדיווח היא ניסיון הארגון ליצור "עתודות נשק" מוצפנות. בתקופה האחרונה החל חמאס לחלק אמצעי לחימה גם לתושבים עזתים המזוהים עמו, שאינם חברים רשמיים בזרוע הצבאית. במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בצעד מחושב שמטרתו להשאיר נשק זמין בידי תומכי הארגון, גם אם יידרש בעתיד למסור את אמצעי הלחימה הרשמיים שבידיו.

ערוץ התעצמות נוסף שעדיין פעיל הוא הברחת אמצעי לחימה באמצעות רחפנים משטח מצרים. אף שאין כרגע אומדן מדויק להיקף הציוד המוברח, עצם המשך התופעה מעיד על מאמצים בלתי פוסקים מצד הארגון לשקם את יכולותיו.

התמונה המצטברת היא של ארגון שנפגע קשות, אך עדיין מחזיק בעשרות אלפי חמושים, תשתיות תת-קרקעיות, יכולת ייצור מקומית וערוצי הברחה פעילים. לצד הפעילות הצבאית המתמשכת של צה"ל והשב"כ, מה שחסר כעת בתמונה הוא מהלך מדיני שישלים את הלחץ הצבאי ויביא לעיצוב המציאות מחדש ברצועה.