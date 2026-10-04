שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה על הטלת סגר כללי באזור יהודה ושומרון וסגירת מעברי רצועת עזה ביום ה-5 באוקטובר וביום ה-7 באוקטובר. ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת צה"ל, על רקע הערכת המצב הביטחונית לקראת ימי הציון לאירועי ה-7 באוקטובר.

על פי ההנחיה שניתנה, החרגות למעבר ביהודה ושומרון יאושרו רק במקרים חריגים ביותר, ובכפוף לאישור מיוחד של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. יחד עם זאת, יותר מעבר לעובדים חיוניים בתחום הבריאות מיהודה ושומרון, וכן במקרים שבהם קיימת התחייבות של המדינה כלפי בג"ץ או צרכים הנוגעים למרחב התפר.

ההחלטה על הסגר הכללי מגיעה במסגרת העלאת מצב הכוננות במערכת הביטחון לקראת ימי הציון. צה"ל מתכונן לתגבור משמעותי של כוחות בגזרות השונות ולהעלאת רמת הכוננות בכל הזירות, בדומה לצעדים שננקטו בעבר במהלך תקופות חגים ואירועים ביטחוניים רגישים.

במערכת הביטחון מדגישים כי המהלך נועד למנוע אירועי ביטחון אפשריים ולהבטיח את ביטחון האזרחים והכוחות בשטח. הסגר צפוי להיות בתוקף במהלך ימי הציון, ויוסר בהתאם להערכת המצב הביטחונית שתיערך בזמן אמת.