נתניהו שמע את טראמפ מדבר על הסכם - ונתן הוראה דרמטית

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצבא אמש (שלישי) האחרון לרכז מאמץ עילאי להשמדת חלקים נרחבים מתעשיית הנשק של איראן בטווח זמן של 48 שעות, כך לפי דיווח שפורסם ב'טיימס'.

לפי שני בכירים ישראלים ושני גורמים שעודכנו בפרטים ששוחחו עם ה'ניו יורק טיימס', המועד האחרון שהוצב להשלמת המשימה הוא יום חמישי, וזאת מתוך חשש כי המלחמה עשויה להסתיים בפרק זמן קצר מהצפוי.

​הבהילות הישראלית נובעת מהשגת עותק של תוכנית בת 15 סעיפים לסיום המלחמה, אשר נוסחה על ידי ארצות הברית והועברה לאיראן.

גורם רשמי שנכח בדיונים על התוכנית ציין כי בממשלה חוששים שהנשיא דונלד טראמפ עשוי להכריז על פתיחת שיחות שלום באופן מיידי.

​בירושלים קיימת דאגה עמוקה מכך שהסכם יתגבש בטרם הושגו יעדי המלחמה המרכזיים שהוגדרו: הסרת איום הטילים הבליסטיים האיראניים, הבטחת חוסר יכולתה של איראן לפתח נשק גרעיני ויצירת תנאים להפלת המשטר על ידי העם האיראני.

​למרות שהתוכנית האמריקאית הוגדרה ככללית במונחיה, גורמי ביטחון בישראל סבורים כי היא מפורטת דיה כדי לעורר דאגה, שכן היא אינה כוללת ערבויות מספקות להגבלת יכולות הגרעין והטילים של איראן.

​ההחלטה על האצת התקיפות האוויריות התקבלה במהלך פגישה דרמטית שנערכה ביום שלישי במטה הקריה. נתניהו הנחה את המפקדים הבכירים, בהם ראשי חיל האוויר ואגף המודיעין, למצות את הפגיעה ברשימת המטרות שנותרו לאחר שקיבל סקירה על היכולות המבצעיות העומדות לרשות הצבא בלוח הזמנים הדחוק.