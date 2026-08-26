פריצה שהחלה כאירוע שנראה שגרתי בחברה קטנה באולתי שבמדינת קנזס, התגלתה כאחד האירועים המדאיגים ביותר בתחום אבטחת המידע של תשתיות המים והביוב בארצות הברית. חברת Micro-Comm, המייצרת בקרים מתוכנתים המפעילים מתקני מים וביוב חיוניים ברחבי המדינה, נפרצה בסוף חודש יולי האחרון בידי קבוצת הכופר Barracuda.
לפי דיווח בלעדי שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס, הפריצה גרמה לחשיפה של כמעט 850 אלף קבצים, בהיקף של כ-644 ג'יגה-בייט. בין החומרים שדלפו נמצאו שמות של עובדים, תרשימים טכניים של מוצרים קריטיים ומידע רגיש אודות לקוחות החברה, ובכללם גופים ממשלתיים וצבאיים. קבוצת הכופר פרסמה את החומרים בתחילת חודש אוגוסט, ויצרה מצב מדאיג המעלה חששות כבדים לגבי פגיעויות במערכות קריטיות.
קבוצת Barracuda, הפועלת ממניעים כלכליים בלבד וללא גיבוי ממשלתי לפי הערכות ה-FBI, הצליחה לחדור למערכות המחשב של החברה ולהשיג כמויות נרחבות של מידע. למרות היקף הפריצה הנרחב, נציגי החברה מבהירים שהנזק התפעולי נמנע הודות להצפנה שבוצעה מראש ולכך שסיסמאות לקוחות לא נשמרו בשרתים.
ה-FBI אישר באופן רשמי שמדובר בתקיפה הזדמנותית בלבד ולא בחלק ממבצע עוין מתוכנן. זאת למרות העיתוי הרגיש, שבו התרחשו במקביל מתקפות סייבר איראניות כנגד יעדים שונים, כפי שדווח לאחרונה גם על ניסיונות דיוג מידע כלפי עיתונאים ישראלים.
אף על פי שהמערכות עצמן לא נפגעו באופן ישיר, מומחי אבטחת מידע מזהירים בחומרה: התרשימים והמידע שנגנבו עלולים לשמש כתוכנית מפורטת בידי גורמים עוינים המעוניינים לתכנן תקיפות עתידיות. החברה, בשיתוף פעולה מלא עם ה-FBI ועם סוכנות CISA, פנתה לכלל לקוחותיה בקריאה לשנות סיסמאות באופן מיידי.
האירוע משמש כאזהרה ברורה המדגימה כיצד גם חברה קטנה במרכז ארצות הברית עלולה להפוך בן רגע לפרצה מסוכנת בביטחון הלאומי. כפי שדווח לאחרונה, גם מדינת ישראל מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות על מערכות המים באופן תדיר, כאשר מערך הסייבר הלאומי מאשר כי "ישראל חווה מתקפות סייבר בכלל המגזרים בתדירות יום-יומית".
המקרה בקנזס ממחיש כיצד חוליה אחת חלשה בשרשרת האספקה עלולה לסכן תשתיות קריטיות במלואן. התרשימים והמידע הטכני שדלפו עשויים לאפשר לתוקפים עתידיים להבין בדיוק את אופן הפעולה של מערכות הבקרה, ולתכנן מתקפות ממוקדות שיכולות לשבש את אספקת המים למיליוני אזרחים.
גורמי אבטחת מידע מדגישים שהאיום אינו תיאורטי בלבד. בעבר כבר תועדו מקרים שבהם תוקפים ניסו לפגוע במערכות מים, ומידע מפורט כמו זה שדלף כעת עשוי להקל באופן משמעותי על ביצוע תקיפות כאלה. החברה ממשיכה לשתף פעולה עם רשויות האכיפה, אך הנזק כבר נגרם – המידע נמצא בחוץ, והאיום הבא עשוי להיות רק עניין של זמן.
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