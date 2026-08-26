פריצה שהחלה כאירוע שנראה שגרתי בחברה קטנה באולתי שבמדינת קנזס, התגלתה כאחד האירועים המדאיגים ביותר בתחום אבטחת המידע של תשתיות המים והביוב בארצות הברית. חברת Micro-Comm, המייצרת בקרים מתוכנתים המפעילים מתקני מים וביוב חיוניים ברחבי המדינה, נפרצה בסוף חודש יולי האחרון בידי קבוצת הכופר Barracuda.

לפי דיווח בלעדי שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס, הפריצה גרמה לחשיפה של כמעט 850 אלף קבצים, בהיקף של כ-644 ג'יגה-בייט. בין החומרים שדלפו נמצאו שמות של עובדים, תרשימים טכניים של מוצרים קריטיים ומידע רגיש אודות לקוחות החברה, ובכללם גופים ממשלתיים וצבאיים. קבוצת הכופר פרסמה את החומרים בתחילת חודש אוגוסט, ויצרה מצב מדאיג המעלה חששות כבדים לגבי פגיעויות במערכות קריטיות.

קבוצת Barracuda, הפועלת ממניעים כלכליים בלבד וללא גיבוי ממשלתי לפי הערכות ה-FBI, הצליחה לחדור למערכות המחשב של החברה ולהשיג כמויות נרחבות של מידע. למרות היקף הפריצה הנרחב, נציגי החברה מבהירים שהנזק התפעולי נמנע הודות להצפנה שבוצעה מראש ולכך שסיסמאות לקוחות לא נשמרו בשרתים.

ה-FBI אישר באופן רשמי שמדובר בתקיפה הזדמנותית בלבד ולא בחלק ממבצע עוין מתוכנן. זאת למרות העיתוי הרגיש, שבו התרחשו במקביל מתקפות סייבר איראניות כנגד יעדים שונים, כפי שדווח לאחרונה גם על ניסיונות דיוג מידע כלפי עיתונאים ישראלים.

אף על פי שהמערכות עצמן לא נפגעו באופן ישיר, מומחי אבטחת מידע מזהירים בחומרה: התרשימים והמידע שנגנבו עלולים לשמש כתוכנית מפורטת בידי גורמים עוינים המעוניינים לתכנן תקיפות עתידיות. החברה, בשיתוף פעולה מלא עם ה-FBI ועם סוכנות CISA, פנתה לכלל לקוחותיה בקריאה לשנות סיסמאות באופן מיידי.