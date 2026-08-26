ממשל הנשיא טראמפ מעביר מסרים ברורים לבעלי בריתה של ארצות הברית ברחבי העולם: וושינגטון אינה מתכננת כעת ליזום פעולה צבאית נגד המשטר האיראני. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו העביר בימים האחרונים למספר שרי חוץ זרים כי הממשל בוחר להתמקד בכלי לחץ שאינם צבאיים, בעיקר במישור הכלכלי, כדי להפעיל לחץ על טהראן.

העיתונאי ברק רביד דיווח ב'חדשות 12' על המידע, שהגיע אליו מבכיר אמריקני ומגורם נוסף המצוי בפרטי הדברים. על פי הדיווח, רוביו הבהיר במפורש כי הממשל מתרחק מאפשרות של מבצע צבאי נגד איראן, לפחות בטווח הקרוב.

יחד עם זאת, כך עולה מדברי הבכיר האמריקני, רוביו לא סגר לחלוטין את הדלת בפני תגובה צבאית אפשרית. אם איראן תבחר לנקוט בצעדים פרובוקטיביים או תיזום היא את חידוש העימות, וושינגטון שומרת לעצמה את האפשרות להגיב בכוח. במילים אחרות, ארצות הברית אינה יוזמת מתקפה, אך עשויה להגיב במקרה של הסלמה מצד איראן.

במקום מהלך צבאי, רוביו הציג בפני עמיתיו את הקו המדיני החדש: הגברת הלחץ הכלכלי על איראן באמצעות הרחבת הסנקציות והחמרת המצור. משרד האוצר האמריקני כבר החל להטיל סנקציות נוספות על גורמים איראניים, במסגרת מה שכונה "יום ה-D הכלכלי" נגד המשטר.

על פי דברי רביד בדיווחו, "המסרים שהעביר רוביו לכמה שרי חוץ ממדינות בעלות ברית של ארה"ב הם סימן נוסף לכך שהנשיא טראמפ מאס במלחמה ורוצה לסיים אותה, לפחות בטווח הזמן המיידי".

הדגש על חנק כלכלי במקום מבצע צבאי

הקו המדיני החדש של ממשל טראמפ מושתת על חנק כלכלי של המשטר בטהראן. בימים האחרונים הכריזה וושינגטון על מערכת סנקציות נרחבת ביותר, המכוונת לחמישה תחומים מרכזיים במשק האיראני: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, אנרגיה, מתכות ותחבורה.

במקביל, משרד החוץ האמריקני מציע פרסים כספיים גבוהים תמורת מידע על בכירי משמרות המהפכה. סכומים של עד 10 מיליון דולר מוצעים למי שיספק מידע על חמישה מהדמויות המרכזיות במנגנון הצבאי והביטחוני של איראן, בניסיון להגביר את הלחץ על הנהגת המשטר.

הנשיא טראמפ עצמו פרסם לאחרונה האשמות חמורות נגד המשטר האיראני, כשהוא טוען כי טהראן מבצעת הוצאות להורג המוניות של מפגינים. "איראן הורגת מפגינים, אפילו בזמן שהם לא מוחים, בהיקף חסר תקדים", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. "זה משבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק - עכשיו".

טראמפ הוסיף והאשים את המשטר במשבר כלכלי פנימי: "הרפובליקה האיסלאמית הכושלת לא משלמת לחלקים בצבא שלה". דבריו מצטרפים לשורת דיווחים על משבר כלכלי עמוק באיראן, הכולל מחסור חמור בדלק שמשתק תחנות תדלוק ברחבי המדינה.