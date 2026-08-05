הרמטכ"ל אייל זמיר הביע ביקורת על החוק למניעת מעצר בני ישיבות, וכינה אותו "חוק מעוות מיסודו" - גם לאחר שבית המשפט הגבוה לצדק הקפיא את תוקפו. כך דווח אמש (יום רביעי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, במהלך דיון שהתקיים בפורום מטכ"ל ציין זמיר כי צה"ל הציג את התנגדותו לחוק באופן חוזר ונשנה בפני הדרג המדיני, אולם לדבריו "אף אחד לא הקשיב".

זמיר הוסיף כי בית המשפט הגבוה לצדק כבר הקפיא את כניסת החוק לתוקף, והביע ספק לגבי יכולתו לעמוד במבחן המשפטי.

הרמטכ"ל הורה לבכירי צה"ל לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא. גורמים שנכחו בדיון ציינו כי ההנחיה התפרשה כדרישה לוודא שהמשטרה תמשיך בשיתוף פעולה עם המשטרה הצבאית בכל הנוגע לאכיפת החוק.

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יצוין כי עוד בטרם אושר החוק, הבהיר הרמטכ"ל במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליו"ר ועדת החוץ והביטחון, כי צה"ל לא יחתום על פטורים המוניים משירות.