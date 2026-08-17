הזירה הקשה בבית שמש ( צילום: איחוד הצלה )

אירוע קשה התרחש אחר הצהריים (יום שני) בבית שמש, כאשר ילד בן 7 נפטר מפצעיו לאחר שנדקר בביתו ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה. בן דודו, ילד בן 4, נפצע באורח בינוני ועובר כעת ניתוח בבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד שהוא ביצע את המעשה.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש בשעות אחר הצהריים כאשר אב המשפחה שב לביתו וגילה את שני הילדים פצועים בסמוך לבריכה מתנפחת בחצר הבית. האם יצאה, ככל הנראה, לצורך קניות לקראת חגיגת יום הולדת של אחד הילדים. נער בן 15, קרוב משפחה שהיה אמור לשמור על הילדים, היה נוכח במקום בעת התקיפה.

פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר״ד ילדים וסגן מנהל בית החולים מעדכן - צילום: הדסה פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר״ד ילדים וסגן מנהל בית החולים מעדכן | צילום: צילום: הדסה 10 10 0:00 / 0:26

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום נתקלו במצב קשה ביותר. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד תיאר את הזירה: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 5 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה". טרגדיה נוראית: התינוקת שנחנקה מענב – שבוע לפני חתונת אחותה משה כץ | 12.08.26 חובשי איחוד הצלה יעקב יונגרייס, משה סירוקה ואליה אסולין, שהיו בין הראשונים להגיע לזירה, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים שמצבם מוגדר אנוש וקשה. ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי, צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפש עקב אופי האירוע".

הזירה הנוספת בבית שמש ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם נמסר כי שני הילדים פונו ליחידת הטראומה. הילד בן 4 הגיע במצב בינוני, בהכרה מלאה, והוא עובר ניתוח בשעות אלו. הילד בן 7 הגיע ללא סימני חיים, וצוותי בית החולים נאלצו לקבוע את מותו. "אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה, צוותי בית החולים מלווים אותה בשעה קשה זו", נמסר מבית החולים.

על פי הדיווחים, במהלך האירוע הגיע שכן של המשפחה, צעיר בן 25, לבית, דקר את שני הילדים וברח מהמקום. מדובר באדם עם רקע נפשי. המשטרה עצרה אותו בחשד לביצוע המעשה ובודקת האם סכסוך בין המשפחות הוביל לאירוע. אביו של החשוד נחקר בזירה.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב יחד עם פיקוד המרחב וגורמי המחוז. כוחות משטרה סגרו את הזירה, וחוקרי מז"פ אוספים ממצאים וראיות. החקירה, שנמצאת בראשיתה, הוטלה על היחידה המרכזית במחוז ירושלים.

ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס לאירועים הקשים בעיר: "בית שמש חווה בשעה האחרונה שני אירועים קשים וכואבים, שבכל אחד מהם נגדעו חייו של ילד. באירוע הקשה ברחוב עמק הזיתים נהרג ילד, ובתאונת הדרכים ברמה ד' נהרג ילד נוסף".

גרינברג הוסיף: "צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי של עיריית בית שמש פועלים בשטח ומעניקים ליווי ומעטפת מקצועית למשפחות ולכל מי שנדרש לכך. אלה רגעים קשים מאוד לעיר כולה. ליבנו עם המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואנו מתפללים לשלומם ולהחלמתם של הפצועים".

האירוע הקשה מצטרף ליום טרגי בבית שמש, שבו נהרג גם הילד אשר אנשיל פיש ז"ל בתאונת דרכים קשה בשכונת רמת בית שמש ד'.