נתניהו חנך דרך על שם אביו זצ"ל באריאל

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (יום שלישי) בעיר אריאל שבשומרון, שם חנך יחד עם ראש העיר יאיר שטבון ציר חדש הנושא את שמו של אביו, פרופ' בנציון נתניהו. הטקס התקיים בשכונת אמירים החדשה, הממוקמת במערב העיר ומהווה את פתיחת ההתרחבות המתוכננת של אריאל.

במסגרת הביקור נטעו השניים עץ זית לאורך הציר החדש. ראש הממשלה אמר: "אני מתרגש במיוחד מהמחווה הנוגעת לליבי של קריאת הדרך על שם אבי, פרופ' בנציון נתניהו, שהקדיש את חייו לחקר תולדות עמנו ולביצור כוחנו. העץ שנטענו היום יכה שורשים עמוקים באדמה הזו, בדיוק כפי שהעיר אריאל ממשיכה לצמוח ולהעמיק את שורשיה".

שכונת אמירים, בה נערך האירוע, מהווה חלק ממתחם "אריאל מערב" שאמור לכלול 12,000 יחידות דיור. התוכנית צפויה להגדיל את אוכלוסיית העיר פי שלושה. כיום מתגוררים באריאל למעלה מ-22,000 תושבים, אך ההערכות הן שבעשור הקרוב תגיע העיר ל-50 אלף תושבים, בדרך ליעד של 100,000 תושבים שקבעה הנהגת העיר.

ראש העיר שטבון אמר: "אריאל ניצבת בפתחו של עידן חדש, וקפיצת המדרגה שאנו מתחילים כאן היום תשנה את פני האזור כולו. פיתוח 'אריאל מערב' היא הצהרת כוונות לאומית - אריאל בדרך להפוך למטרופולין מרכזי, בית לעשרות אלפי תושבים נוספים".

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ראש הממשלה הוסיף: "אני נרגש לעמוד כאן היום ולראות במו עיניי את תנופת הבנייה והפיתוח של העיר אריאל. שכונת אמירים, שתהווה בית לזוגות צעירים, משרתי מילואים ומשרתי ציבור, היא ההוכחה הניצחת לכך שאנחנו ממשיכים לבנות, לצמוח ולהתבסס בארצנו. אריאל היא עיר ואם בישראל, לב השומרון, והגעתה למעמד של תנופת התרחבות כה משמעותית היא יום חג".

במהלך הביקור הגיע ראש הממשלה גם לאוניברסיטת אריאל, שם הכריז יחד עם ראש העיר שטבון, מנכ"ל האוניברסיטה יורם שי ונשיא האוניברסיטה אהוד גרוסמן, על הקמת בית חולים אוניברסיטאי בעיר. מדובר בצעד משמעותי שיחזק את מעמדה של אריאל כמרכז אקדמי ורפואי מוביל בשומרון.

ראש העיר אמר: "אנחנו לא עוצרים כאן - נמשיך לבנות, לקלוט משפחות ולחזק את אריאל כבירת השומרון והמטרופולין הבא של ישראל".