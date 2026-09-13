דאגה ומתח בחסידות מודז'יץ במהלך ימי ראש השנה: בליל החג הראשון חש האדמו"ר בחולשה עזה בלבו. כוחות הצלה שהוזעקו למעונו העניקו לו טיפול ראשוני והמליצו לפנותו לבית החולים 'שיבא' בתל השומר, בשל פעילות מערך הלב המיוחד במקום גם במהלך ימי החג.

אולם האדמו"ר התעקש להתפנות דווקא לבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק, למרות המלצת הצוות הרפואי. שם אושפז להמשך טיפול והשגחה.

בבוקר יום החג התרחשה דרמה נוספת: האדמו"ר הביע את רצונו העז לעבור לפני התיבה לתפילות החג, כמנהג אדמו"רי בית מודז'יץ מדורי דורות. הנהלת בית החולים הציעה לרבי להעמיד לרשותו ולרשות חסידיו את בית המדרש שבין כתלי בית החולים, כדי למנוע ממנו מאמץ פיזי.

אך האדמו"ר סירב בתוקף והתעקש להגיע לבית מדרשו החדש, כשהוא מציין כי מדובר במרחק הליכה קצר של כעשר דקות בלבד.

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במסירות נפש ממש, יצא האדמו"ר מבית החולים בבוקר החג, צעד לבית המדרש ועבר לפני התיבה בשני ימי החג בתפילות שחרית ומוסף.

בחסידות קוראים לציבור להמשיך להעתיר בתפילה ובבקשה לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי חיים שאול בן ביילא רחל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.