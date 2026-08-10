החל ממחר, יום שלישי, י"א באדר ב' תשפ"ה (11.3.25), ייכנס לתוקף עדכון מחירים בחניונים העירוניים בירושלים. העירייה הודיעה על התייקרות ניכרת בתעריפים עבור מבקרים ועובדים המגיעים לבירה, אך תושבי העיר ימשיכו ליהנות מהטבה מיוחדת.

לדברי העירייה, המהלך נועד לווסת את הביקוש במרכזי העיר ולעודד שימוש בתחבורה הציבורית, בעיקר ברכבת הקלה. כמו כן, העדכון נועד לתת מענה לעלייה בעלויות התפעול השוטפות של החניונים. העירייה מדגישה כי תושבי ירושלים ימשיכו ליהנות מהטבה משמעותית.

התעריפים החדשים כוללים עלייה משמעותית: במרכז העיר, התעריף לציבור הרחב יעלה מ-18 שקלים ל-22 שקלים לשעה – עלייה של כ-22 אחוזים. באזורים נוספים בעיר, המחיר יעודכן מ-12 שקלים ל-15 שקלים לשעה, עלייה של 25 אחוזים.

באזור תלפיות, התעריף יישאר ללא שינוי ויעמוד על 12 שקלים לשעה. העירייה מסבירה כי מדובר במענה חנייה משלים עבור תושבים, מבקרים ובעלי עסקים באזור, בשל עבודות התשתית והפיתוח הנרחבות המתבצעות שם.

תושבי ירושלים בעלי הטבת 'ירושלמי' ימשיכו ליהנות מתעריף מופחת של 11 שקלים לשעה בלבד בכל החניונים העירוניים – ללא כל שינוי. החיוב ימשיך להתבצע לפי דקות בפועל, בהתאם לחוק. ההטבה מהווה הקלה משמעותית לתושבים, במיוחד לאור העלייה החדה בתעריפים. תושב שיחנה במרכז העיר ישלם כמחצית מהמחיר שישלם מבקר מחוץ לעיר – פער של 11 שקלים לכל שעת חנייה.

העדכון יחול על כלל החניונים העירוניים המופעלים על ידי חברת "עדן", וייכנס לתוקף באופן מיידי ממחר בבוקר. הציבור מתבקש לשים לב לשינוי ולהיערך בהתאם.