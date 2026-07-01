עסקת רכישה נוספת בענף הסייבר המקומי: חברת האבטחה הבלגית Aikido Security, שהצטרפה לאחרונה למועדון חברות החד-קרן, רוכשת את הסטארטאפ הישראלי Root. שווי העסקה מוערך בטווח של 60 עד 70 מיליון דולר, כך על פי הערכות בשוק.

כחלק מהמהלך, Aikido תפתח לראשונה מרכז פיתוח בישראל שיבוסס על התשתית של Root, ויקלוט לשורותיו את כל 25 עובדי החברה, בהם כ-15 עובדים הפועלים ממשרדיה בתל אביב. מאז הקמתה, גייסה Root סכום של כ-31 מיליון דולר.

מקוד פתוח לתיקון חולשות מבוסס AI

חברת Root החלה את דרכה תחת השם Slim.AI, כשהיא מתבססת על כלי הקוד הפתוח הפופולרי Slim Toolkit. בהמשך ביצעה החברה שינוי כיוון אסטרטגי והתמקדה באבטחת רכיבי קוד פתוח ותיקון חולשות אבטחה באמצעות בינה מלאכותית.

הטכנולוגיה הייחודית שפיתחה החברה מאפשרת לארגונים לתקן חולשות קריטיות ישירות בתוך גרסאות הקוד הקיימות שבהן הם משתמשים. פתרון זה חוסך מהחברות את הצורך בשדרוגי תוכנה נרחבים או בתהליכי מיגרציה מורכבים, אשר עלולים לפגוע ביציבות המערכות ולשבור קוד קיים.

אסטרטגיית הרכישות של היוניקורן הבלגי

עבור הרוכשת הבלגית, מדובר בצעד סינרגטי ומשלים שנועד להרחיב את סל היכולות שלה. Aikido גייסה השנה 60 מיליון דולר לפי שווי שוק של מיליארד דולר, וסך גיוסיה הכולל עומד על כ-85 מיליון דולר.

החברה שואפה לבנות פלטפורמת אבטחת תוכנה כוללת, המשלבת סריקות קוד, אבטחת ענן, ניהול רכיבי קוד פתוח, זיהוי מפתחות ואסימוני גישה חשופים, בדיקות חדירות ותיקונים אוטומטיים. שילובה של Root בפלטפורמה יעניק ל-Aikido ערך מוסף משמעותי, בכך שיאפשר לה לא רק לזהות חולשות אבטחה, אלא גם לתקן אותן בפועל באופן אוטומטי.

רכישה זו מגיעה בהמשך לרצף עסקאות ממוקדות שביצעה Aikido בשנה האחרונה, בהן רכישת Trag העוסקת בסקירת קוד מבוססת AI, וכן החברות Haicker ו-Allseek המתמחות בבדיקות חדירות אוטונומיות – מה שמצביע על אסטרטגיה ברורה של בניית הפלטפורמה באמצעות רכישת טכנולוגיות משלימות.

אקזיט סולידי, אך מוגבל בהיקפו

במבחן התוצאה, עבור הסטארטאפ הישראלי Root מדובר ביציאה חיובית אך מתונה. החזר של 60-70 מיליון דולר על השקעה וגיוסים של 31 מיליון דולר אמנם מייצר תשואה מסוימת עבור המשקיעים ומבטיח את עתיד העובדים, אך רחוק מלהוגדר כסיפור צמיחה פנומנלי.

העובדה שהחברה שמרה על מצבת כוח אדם מצומצמת של כ-25 עובדים לאורך זמן מעידה על כך שהיא התקשתה להגיע לקנה מידה עסקי עצמאי ומשמעותי בשוק הגלובלי, ובחרה בנתיב המיזוג.