תוכנית מקיפה לביטול מוחלט של ההנחות בדמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות הניתנות כיום לאברכי כוללים ולסטודנטים מקודמת בימים אלו במשרד האוצר. המהלך, שנחשף היום (רביעי), צפוי להנחית מכה כלכלית משמעותית על משפחות לומדי התורה ברחבי הארץ.

על פי התוכנית, אם המהלך יעבור אתהאישורים הנדרשים, התשלום החודשי של ציבור האברכים והסטודנטים יזנק בחדות: מ-171 שקלים בלבד כיום, ל-266 שקלים בחודש – התייקרות של כמעט 100 שקלים מדי חודש לכל משפחה. החשיפה מעוררת דאגה רבה ברחוב החרדי, שכן משמעותה היא השוואת התנאים של מי שתורתו אומנותו לכלל האזרחים שאינם עובדים במשק.

הרקע: אזהרות מפני קריסת הביטוח הלאומי

באוצר מנמקים את קידום הצעד על רקע דוח חמור שפרסם מבקר המדינה היוצא, מתניהו אנגלמן. לפי אזהרת המבקר, המוסד לביטוח לאומי ניצב בפני סכנת קריסה פיננסית ממשית בתוך פחות מעשור.

הנתונים המדאיגים שעולים מהדוח מצביעים על זינוק חד בהוצאות הסיעוד: בשנת 2018 עמדה ההוצאה השנתית על 7 מיליארד שקלים, ואילו בשנת 2025 היא שילשה את עצמה והגיעה ל-21 מיליארד שקלים. קצב הוצאות זה צפוי להעביר את הביטוח הלאומי לגירעון תזרימי חריף כבר בשנת 2035, מצב שעלול למנוע מהמדינה לשלם לאזרחים את הקצבאות להן הם זכאים על פי חוק.

פקידי האוצר מודים ביושר כי ביטול ההנחות לאברכים ולסטודנטים לא יפתור לבדו את המשבר המבני של הביטוח הלאומי, אך מעריכים כי הצעד יכניס לקופת המדינה כמיליארד שקלים בשנה. במקביל, מבוצע בימים אלו מחקר נרחב באוצר בניסיון למצוא פתרונות נוספים למצוקה התקציבית.

המשך ישיר למדיניות הסנקציות

צעד זה אינו מגיע בחלל ריק. כזכור, כבר מתחילת השנה הנוכחית ביטל הביטוח הלאומי את ההנחה בתשלומים שניתנה לאברכים שהוגדרו כבגיל גיוס – מהלך שנכנס לתוקף באופן מדורג במהלך הרבעון הראשון של שנת 2026. אלא שכעת, באוצר מבקשים לקחת את המגמה צעד אחד קדימה: לנתק את הזיקה לסוגיית הגיוס ולבטל את עצם הזכאות להנחה לצמיתות עבור כלל האברכים והסטודנטים.

הטענה המרכזית באוצר היא כי מדובר בהטבה שאינה מוצדקת כלכלית באופן גורף, ללא קשר לסוגיית השירות הצבאי. המהלך מצטרף לשורה של צעדים כלכליים שננקטו כלפי המגזר החרדי בחודשים האחרונים, ומעורר זעם רב בקרב ההנהגה הרוחנית.

הגידול הדמוגרפי כ'איום תקציבי'

באוצר תולים את נחיצות הגזירה גם בשינויים הדמוגרפיים ובגידול המבורך של עולם התורה והציבור החרדי. לפי טענתם, ככל שחלקו של המגזר החרדי באוכלוסייה הכללית גדל, כך 'אובדן ההכנסות' של הביטוח הלאומי כתוצאה מההנחות לאברכים הופך למשמעותי וכבד יותר עבור הקופה הציבורית.

הסברי האוצר נשענים בין היתר על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנותחו בתחילת השנה על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, לפיהם חלקה של האוכלוסייה החרדית בארץ צפוי לזנק משיעור של כ-12% בשנת 2020 לכדי חמישית (20%) מכלל אזרחי המדינה בשנת 2040. נתונים אלו, שבציבור מתקבלים בשמחה, מסומנים באוצר כאיומי תקציב שדורשים קיצוצים והעלאות תעריפים.