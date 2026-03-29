עדכונים שוטפים

23:24: השיגור מאיראן לדרום נפל בשטח פתוח; פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. 23:11: אזעקות בבאר שבע - ללא התרעה מקדימה. האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 השרה החליטה: הדיין שהוריד בניינים ופתח בית דין בחאן יונס ישיא משואה ביום העצמאות דוד הכהן | 09.04.26 23:09: דקה לאחר האזעקה - אזעקות בערבה ואזור ים המלח. 23:08: בעקבות זיהוי שיגורים לעבר ישראל, ייתכן ויופעלו התרעות בדקות הקרובות במרחבים דרום הנגב, ערבה, ים המלח, מרכז הנגב, יהודה 23:08: בעקבות זיהוי שיגורים לעבר ישראל, ייתכן ויופעלו התרעות בדקות הקרובות במרחבים דרום הנגב, ערבה, ים המלח, מרכז הנגב, יהודה. 22:55: סבא"א מאשרת כי נגרם נזק כבד למתקן המים באראק, אשר הותקף שלשום. בהודעת סבא"א נכתב כי המתקן יצא מכלל שימוש. הוא הותקף גם ביוני 2025 במבצע הקודם. 22:50: יותר מ-120 חימושים הוטלו לעבר אתרים ששימשו למחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה בטהרן במהלך שעות הבוקר. כך עדכן דובר צה"ל, שהוסיף כי הותקפו בין היתר אתר שבו פותחו רכיבים חיוניים עבור טילים בליסטיים; ומתחם ששימש את התעשיות הצבאיות של משמרות המהפכה לצורכי מחקר ופיתוח של מערכות טילים בליסטיים ומשגרי לווינים מסוגים שונים. כמו כן, תקף הצבא מוקדים ששימשו לאחסון ולשיגור טילים בליסטיים 22:24: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. 22:20: מסתמן: השיגור מאיראן יורט, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א לא על נפילות ולא על נפגעים. 22:13: אזעקות בירושלים, ים המלח ויהודה. לפי דוברות הכנסת, בעקבות ההתרעות הופסקה ישיבת הכנסת. 22:10: זוהו שיגורים מאיראן לאזור הדרום, ירושלים ושפלת יהודה. ייתכן ויופעלו התרעות בדקות הקרובות במרחבים לכיש, דרום השפלה, בית שמש, יהודה, ים המלח, השפלה, מרכז הנגב, שומרון, ירושלים, בקעה. 22:00: צה"ל: תוקפים בשעה זו מטרות של המשטר האיראני ברחבי טהראן. 21:37: התרעות על חדירת כטב"ם הופעלו במרגליות שבאצבע הגליל 21:25: דיווחים באיראן: הפסקות חשמל בחלקים שונים בטהראן בעקבות תקיפות. 20:48: דיווח: ישראל שוקלת להציע לארה"ב הקמת בסיסים ברחבי המדינה. 20:08: וושינגטון פוסט: "תשתית הטילים של איראן נמצאת במצב קשה לאחר שבועות של תקיפות". 20:07: הותר לפרסום: כוחות צה"ל הגיעו לנהר הליטני. 19:34: הטיל ששוגר מאיראן לנגב יורט בהצלחה. 19:27: שוב שיגורים מאיראן לעבר אזור הנגב 19:10: המשרד להגנת הסביבה מוסר כי נשלל החשד לאירוע חומרים מסוכנים במפעל בדרום. 18:24: נתניהו: "הנחיתי להרחיב את רצועת הביטחון בצפון". 18:15: דיווחים עדכניים מעלים אודות לפחות 12 זירות נפילה, בחסדי שמיים אין דיווח על נפגעים. 17:57: כ12 זירות רסיסים בבאר שבע, ישנם נזקים. מד"א מטפל במספר נפגעי חרדה ובנפגע גוף אחד. 17:36: התרעות לפני אזעקות בבאר שבע והסביבה בעקבות שיגור טיל מאיראן. 17:34: ישראל הכריזה על האיש העשיר באיראן באבאק זנג'אני כפעיל טרור בעקבות קשריו עם משמרות המהפכה. 17:28: צה"ל: אנו מרחיבים את נקודת השליטה בדרום לבנון ל"יעד חדש" 16:55: בג'ץ הוציא צו ארעי נגד מדור ההסתות של בן גביר, לפיו ייאסר על המשטרה לבצע 'ניטור יזום' אחר פעילות של אנשים ספציפיים 16:18: דובר צה"ל: הלילה, כוחות צה"ל זיהו חולייה של כעשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, שפעלו במרכז רצועת עזה. מיד לאחר הזיהוי, צה"ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים להסרת איום. באירוע נוסף אמש, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 חיסלו את המחבל אחמד פאיז סאלם אבו רידה, מחבל שהפר באופן שיטתי את תנאי ההסכם, בין היתר בכך שחצה מספר פעמים את הקו הצהוב, העביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור והיווה איום על כוחות צה״ל. המחבל נעצר במהלך המלחמה בעקבות מעורבותו בפעילות טרור ושוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור'. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. 15:49: דיווחים על נפילה באזור באר שבע, במטח האחרון לדרום. עשן רב נראה מיתמר מזירת הפגיעה. אין דיווח על נפגעים במטח למרכז. 15:32: יקי אדמקר: רה״מ נתניהו נפגש כעת עם ראשי הרשויות מהצפון. 15:24: אזעקות בדרום בעקבות ירי מאיראן. 14:52: משמרות המהפכה האיראניים מפרסמים את "השקת הגל ה-86 של מבצע "הבטחה אמיתית 4" נגד אתרי כיבוש ובסיסים אמריקאים", עם הקדשה אישית לנשיא טראמפ. 14:32: מפקד חיל הים של צבא איראן מאיים: "כל המיקומים והתנועות של קבוצת נושאת המטוסים אברהם לינקולן וכן בקשותיה ממדינות האזור לצורך אספקת צרכים לוגיסטיים, נמצאים תחת מעקב מדויק ורציף שלנו. מזרח מצר הורמוז וים עומאן, המהווים את שער הכניסה למצר הורמוז ולמפרץ הפרסי, נמצאים בשליטה מלאה של חיל הים של צבא איראן - ואנחנו ממתינים לרגע הנקמה בכם". 14:24: דובר צה"ל: צה"ל תקף לאורך הלילה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון. במסגרת התקיפות, צה"ל זיהה והשמיד במרחב הבקעא משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל. בנוסף, הותקפו ברחבי לבנון מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים מהם פעלו מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה לקידום פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל. 14:07: המשרד לשירותי דת השיק מבצע ״מענה רוחני לפסח״ במסגרתו יחולקו אלפי ערכות סדר, מצות ומחזורים למשפחות מפונים בבתי מלון ויוצבו עורכי סדר מקצועיים לליווי המשפחות בשיתוף המועצות הדתיות. 14:02: אנוואר גרגאש, יועצו הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות: "כל פתרון מדיני שיטפל בתוקפנות האיראנית נגד מדינות המפרץ חייב לכלול ערבויות ברורות למניעת הישנות התוקפנות בעתיד, לעגן את עיקרון אי התוקפנות ולדרוש פיצוי איראני בגין תקיפת מתקנים אזרחיים וחיוניים. איראן הונתה את שכנותיה לפני המלחמה באשר לכוונותיה, וחשפה תוקפנות מתוכננת מראש למרות מאמציהן הכנים למנוע אותה. מה שהפך את שני המסלולים האלו לחיוניים בהתמודדות עם משטר שהפך לאיום המרכזי על ביטחון המפרץ הערבי". (ספיר ליפקין) 13:51: משרד הביטחון בשיתוף פיקוד העורף: החל מהלך מואץ לשיקום והשמשה של למעלה מ-100 מקלטים ציבוריים ביישובי גבול הצפון וקו העימות. 13:46: הטיל מאיראן לצפון נפל בשטח פתוח. 13:43: כ3 שיגורים מלבנון לעבר הצפון במקביל לירי מאיראן. 13:34: שיגורים נוספים מאיראן לצפון. 13:29: פיצוצים עזים במרכז. 12:53: בחשבונות המיוחסים למוסד נטען כי ישראל הפציצה את מנהרת הטילים הענקית ליד מיצרי הורמוז.

12:42: קבוצת ההאקרים המזוהה עם המודיעין האיראני, הודיעה כי הצליחה לחדור למערכות התקשורת האישיות של שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט. לפי הצהרת הקבוצה, המבצע הניב גישה מלאה לתכתובות רגישות, מסמכים מסווגים ורשימות אנשי קשר. הטענה המשמעותית של הקבוצה היא על כך שמצאו ״קואורדינטות מדויקות של 11 בסיסים צבאיים סודיים״.

12:25: דובר צה"ל בערבית אלוף-משנה אביחי אדרעי מפרסם "אזהרה דחופה וחמורה", בה הוא מאשים כי חיזבאללה עושה שימוש באמבולנסים למטרות צבאיות.

"אנו חוזרים ומדגישים כי במסגרת פעילותו הטרוריסטית, חיזבאללה עושה שימוש נרחב באמבולנסים למטרות צבאיות. לפיכך, אנו חוזרים על אזהרתנו כי יש להפסיק באופן מיידי את השימוש הצבאי במתקנים רפואיים ובאמבולנסים, ומדגישים כי אם נוהג זה לא ייפסק, ישראל תפעל בהתאם לחוק הבינלאומי נגד כל פעילות צבאית המבוצעת על ידי ארגון הטרור חיזבאללה באמצעות מתקנים ואמבולנסים אלה".

12:20: לאחר שפיקוד העורף הודיע על סגירת קבר רחל בשל היעדר מיגון, הושגו מיגוניות חדשות למתחם והוא ייפתח לטובת הציבור.

12:09: דובר הקרמלין: על רקע השינויים הגיאופוליטים האחרונים רוסיה מוכנה לפתח יחסים עם ארצות הברית לעומק ובמהירות.

12:05: מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר בזירת הנפילה באשתאול יחד עם ראש מועצת מטה יהודה, אבישי כהן.

במהלך הביקור האלוף סייר בזירת הנפילה, שוחח עם תושבי המועצה והדגיש את החשיבות להישמעות התושבים להנחיות פיקוד העורף.

מפקד פיקוד העורף בזירת הנפילה באשתאול: "ההבדל בין עשרות נפגעים קשים לאירוע עם מספר מצומצם של נפגעים - הוא ההישמעות להנחיות".

11:53: דוברות מד"א: עדכון לירי לעבר דרום הארץ - ללא נפגעי גוף. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה, 31 נפגעי חרדה. עדכון בהמשך במידת הצורך.

11:15: יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם לפני זמן קצר מסר/איגרת לעם האיראני ובו כתב כי האויב שולח בגלוי מסרים של משא ומתן ודיאלוג ומתכנן בסתר מתקפה קרקעית. עוד נכתב, כי 'האויב מתכנן מתקפה קרקעית, מבלי להיות מודע לכך שכוחותינו המזוינים ממתינים לכניסת האמריקנים, להצית אותם ולהעניש את השותפים שלהם באזור'. במסר הדגיש קאליבאף כי 'השיגורים שלנו נמשכים, הטילים שלנו לא ייפסקו, והנחישות שלנו גברה, אנחנו מודעים לחולשת האויב ורואים בבירור את השפעות האימה והפחד בצבא האויב ומה שמפרסמים הבכירים בשורות האויב על המשא ומתן מבטא את רצונותיהם'.

קאליבאף חתם את האיגרת שלו לעם האיראני וכתב: 'ארצות הברית מכריזה על מה שלא השיגה במלחמה כמו הרשימה של חמישה עשר הסעיפים ומנסה להשיג אותם באמצעים דיפלומטיים'.

10:57: ברשות המיסים מעדכנים כי עד כה הוגשו לקרן הפיצויים 21,552 תביעות - 14,190 בגין נזק למבנה, 2,099 בגין נזק לתכולה וציוד, 4,798 בגין נזק רכב ו-465 בגין נזק אחר.

10:52: דיווחים על התכנסות ראשונה של ארגוני האופוזיציה האיראנית והודעה מטעמם על איחוד כוחות מלא תחת שם המבצע "מהפכת האריות והשמש" במטרה להפיל את המשטר באחדות כללית.

10:42: מהמשטרה נמסר: שוטרי מחוז דרום, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של חלקי יירוט בגזרת מרחב הנגב ללא דיווח על נפגעים.

10:32: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר דרום מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל. עדכון בהמשך במידת הצורך.

10:30: פיקוד העורף: האירוע הסתיים באזורים - דרום הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה, מרכז הנגב, מערב הנגב.

10:28: דיווח דרמטי: הפנטגון נערך לפעולה קרקעית באיראן, אלפי חיילים הגיעו למזרח התיכון - הפנטגון מתכונן לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים באיראן • 5,000 לוחמי מרינס ומלחים הגיעו למזרח התיכון • טראמפ טרם אישר את התוכניות.

10:19: בעקבות שיגורים מאיראן, אזעקות כעת בדרום הנגב, מרכז הנגב, מערב הנגב ואזורים נוספים.

10:12: בדקות הקרובות שוב צפויות אזעקות באיזור הדרום בשל שיגורי טילים מאיראן.

10:10: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר דרום מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל. עדכון בהמשך במידת הצורך.

10:03: בס"ד הטילים שנורו מאיראן לדרום הארץ, יורטו בהצלחה, עד כה לא ידוע על נפגעים.

09:59: אזעקות הופעלו באזורים דרום הנגב, ים המלח.

09:54: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים - דרום הנגב, מרכז הנגב, מערב הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה.

09:45: ביום שישי האחרון (27 במרץ), שיגרה איראן מתקפה משולבת ומדויקת לעבר הבסיס האמריקאי בסעודיה. לפי הדיווחים, 12 אנשי שירות נפצעו בתקיפה – שניים מהם באורח קשה ועשרה נוספים אובחנו עם זעזוע מוח כתוצאה מהפיצוצים העזים.

הנזק האסטרטגי הכבד ביותר נרשם בפגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) – מטוס שליטה, בקרה וביון מהמתקדמים בעולם. מטוס זה משמש כמרכז בקרה מוטס המאפשר למפקדים לנהל את שדה הקרב ולזהות איומים ממרחק מאות קילומטרים.

09:40: לוחמי יחידת האלפיניסטים, בפיקוד חטיבת 'ההרים' (810), השלימו מבצע ייעודי לסיכול ניסיונות ההתבססות של ארגוני טרור במרחב גבול לבנון.

במסגרת המבצע, הכוחות פעלו בשטח הררי מורכב וחצו בטיפוס בשלג מהחרמון הסורי אל מרחב הר דב שבדרום לבנון במטרה לסרוק את השטח, לאסוף מודיעין ולאתר תשתיות טרור של האויב במרחב, באמצעות היכולות והכלים הייחודיים של יחידת הקומנדו ההררית.

דובר צה"ל מציין כי כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

09:20: דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין חושף הבוקר עוד פרטים על כתב חיזבאללה עלי שועייב שחוסל בתקיפה בלבנון.

שועייב, לפי דובר צה"ל, "גויס באופן רשמי כחבר בזרוע הצבאית של חיזבאללה בשנת 2020, אך בפועל משתף פעולה עם ארגון הטרור עוד משנת 2013".

עוד מציין דפרין כי "תפקידו ביחידת המודיעין היה לצלם מידע מודיעיני ולהעבירו ליחידת 'כוח רדואן', תחת מסווה של עיתונאי".

הוא מדגיש כי "פעילותו של שעיב לחשיפת מיקומי כוחות צה״ל היוותה איום ממשי על חיי כוחותינו בדרום לבנון".

08:50: סוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחת כי נשמעה בטהרן סדרת פיצוצים.

08:40: לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרה אודות נפילת פריטי אמל״ח באזור הגליל העליון. נזק נגרם במקום ללא נפגעים. שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום להסרת סיכונים נוספים.

08:25: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע 'שאגת הארי' פונו לבתי החולים 5,768 נפגעים, מתוכם מאושפזים כעת 137 נפגעים: 1 במצב אנוש, 15 במצב קשה, 37 במצב בינוני ו-84 קל.

08:15: דובר צה"ל הודיע כי מטוסי חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בטהרן. בין היתר הותקפו מפקדות זמניות שהוקמו ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

08:00: פיקוד העורף הודיע כי אירוע חדירת הכטב"ם בצפון הארץ הסתיים.

07:51: אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין מלבנון.

07:40: באיראן מדווחים על הדי פיצוצים בצפון הבירה טהרן.

07:20: מנדי הכהן כץ, אביו של סמל משה יצחק הי"ד, שעלה מארה"ב ונפל בקרב בדרום לבנון, כתב ברשת החברתית שלו: "זו טרגדיה שלא תתואר. בני הבכור שהייתה לו תשוקה לחיים ולבדיחות. הלווייתו תתקיים מחר בישראל. ליבי מנופץ והפצע אמיתי. מי ייתן והוא יהיה מליץ יושר רק לדברים טובים".

07:00: הטיימס הבריטי מדווח כי בריטניה תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע לפתוח את מצר הורמוז.

06:33: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:25: אזעקות הופעלו ברמת הגולן בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:19: אזעקות הופעלו בשתולה בשל ירי רקטות מלבנון.

כותרות הלילה והבוקר

