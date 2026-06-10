יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, יצא אמש (שלישי) בקריאה לחבריו בהנהגת המפלגות החרדיות להתאחד מול המשבר הקשה שפוקד את עולם התורה. "

כמעט אין יום שאין 'מרובה קללתו משל חבירו'", אמר פרוש בנוכחות ראשי קהילות מבני ברק, "לא היו ליהדות החרדית בעיות כל כך קשות מאז קום המדינה".

לדבריו: "היועמ"שית השתלטה על כולם ונגררים אחריה, בתקופה כזו נדרשת אחדות. עם ישראל בצרה, אם לא נדע להתאחד ולעשות את הפעולות הנכונות, אז חס וחלילה מה שיקרה. הקריאה שלנו - בואו נתאחד".

פרוש אמר את הדברים במהלך שבע ברכות עם ראשי הקהילות בבני ברק, שערכה סיעת שלומי אמונים לרגל שמחת נישואי בתו של המשנה לראש העיר יוסי יעקובוביץ.

הקריאה של פרוש מגיעה על רקע פנייה דומה של יו"ר ש"ס אריה דרעי, שקרא בשבוע שעבר למפלגת יהדות התורה להקים חמ"ל משותף לצורך המאבק במשבר הגיוס. "בואו נשלב ידיים, נקים חמ"ל משותף ונטפל יחד בכל הצעדים האופרטיביים ובניהול המאבק כדי להביא תוצאות אמיתיות לעולם התורה", אמר דרעי בפנייתו.

על פי דרעי, התוכנית היא להקים ולהוציא לפועל תוכניות הסברה ופעולה רחבות כדי לגרום לכך שגם בציבור הכללי בארץ, כל בחור ישיבה יילך בראש מורם. "מה שקורה כרגע ברחובות זה רק מצב זמני של הסתר פנים, ומהר מאוד הדברים יסתדרו על מקומם", הבהיר דרעי בהודעתו.