בעוד הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מנסה לקדם הסכם גרעין חדש עם איראן, הגיעה מטהראן הבוקר (רביעי) תגובה חריפה במיוחד. יועץ משרד החוץ האיראני, מוחמד מרנדי, הבהיר כי לא יהיה כל הסכם עם ממשל טראמפ עד שארצות הברית תיכנע במלואה לדרישות האיראניות.

על פי דבריו של מרנדי, איראן מציבה מספר תנאים מוקדמים להסכם: החזרת נכסים איראניים שהוקפאו בארה"ב, סיום "רצח העם" בעזה והתוקפנות נגד לבנון, הסרת המצור על איראן וויתור מוחלט על הסנקציות הכלכליות. "אחרת", הזהיר היועץ האיראני, "כלכלת טראמפ תקרוס".

ההתבטאות מגיעה על רקע מתיחות חריגה במזרח התיכון. רק הלילה החליפו ארצות הברית ואיראן תקיפות צבאיות, כאשר כוחות אמריקניים תקפו מערכי הגנה אווירית איראניים באזור מצר הורמוז בתגובה להפלת מסוק קרב אמריקני. איראן הגיבה בתקיפות נגד בסיסים אמריקניים באזור.

למרות המתיחות הצבאיית, טראמפ הבהיר בריאיונות שונים כי הוא עדיין מאמין שניתן להגיע להסכם עם טהראן. בריאיון לעיתון 'פייננשל טיימס', אף הצהיר הנשיא האמריקני כי לראש הממשלה בנימין נתניהו "לא תהיה לו ברירה" אלא לקבל את העסקה הגרעינית. "אני הוא זה שקובע, נתניהו לא קובע", הבהיר טראמפ.

בתגובה להפלת המסוק האמריקני, ניסה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י להקטין את חומרת האירוע. "כוחות זרים בקרבת שטחנו נמצאים בסיכון מתמיד עקב טעויות אנוש, תאונות פשוטות, או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת", כתב. "כדי להפחית את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו".