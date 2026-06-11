הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס ( צילום: רונן שטלצר )

אלפי אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית צפויים לצאת היום (חמישי) למחאות ענק במספר מוקדים מרכזיים בגוש דן, בעקבות החלטת המשטרה אתמול להסגיר 17 תלמידי ישיבות שנעצרו בהפגנות מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, אל הכלא הצבאי. ההפגנות צפויות לשתק את עורקי התחבורה הראשיים באזור המרכז.

בהודעה שפורסמה סמוך לחצות לילה מטעם הפלג הירושלמי נכתב: "בשעה האחרונה השלימה המשטרה את העברתם של 17 תלמידי הישיבות העריקים, שנעצרו באירועי סולברג, אל הכלא הצבאי. בכך חצתה משטרת ישראל קו אדום נוסף, והכריזה בפועל על עליית מדרגה חמורה ברדיפה האובססיבית שמנהלות רשויות המדינה נגד לומדי התורה". "נצא מחר כולנו למאבק נחוש ובלתי מתפשר על כבוד התורה ולומדיה, בזעקה ברורה שתישמע בכל רחבי הארץ", נאמר בהודעה. מוקדי המחאה ברחבי הארץ בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 10.06.26 "השוטרים ישלמו": הוועדה יוצאת למלחמה משפטית נגד האלימות שלמה הלוי | 10.06.26 גורמים בפלג הירושלמי הבהירו כי ההסגרות האחרונות של העצורים מההפגנות מול בית השופט נועם סולברג למשטרה הצבאית צפויות להביא להחרפה משמעותית במחאה ולהרחבת מוקדי ההפגנות ברחבי הארץ. בהודעת הפלג עדכנו כי ההפגנות יתקיימו בשעות אחר הצהריים בשורת מוקדים תחבורתיים אסטרטגיים באזור המרכז. "אל מוקדי המחאה ינהרו המוני בני התורה והיראים לדבר השם שיתייצבו לזעקה אדירה ולמחאה נחרצת ובלתי מתפשרת, נגד הפגיעה החמורה בכבוד התורה ולומדיה ונגד המשך רדיפת בני הישיבות", נמסר בהודעה. על פי ההנחיות שהופצו, המחאות יתקיימו במקביל בארבעה מוקדים מרכזיים: בבית שמש והדרום ליד כלא ניצן ברמלה, בירושלים במגרש הרוסים, בצפון והשרון ליד כלא הדרים בכביש 4 בין רעננה לנתניה, ובבני ברק והמרכז באזור אבו כביר.

מפת החסימות

העדה החרדית מצטרפת למחאה

באופן חריג הודיעו היום בשעות אחר הצהריים חברי הבד"ץ של העדה החרדית בראשות הגר"מ שטרנבוך "לצאת במחאות במלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא השונים ברחבי הארץ לעצור בעד המשחית". בעקבות ההוראה נסגרו אתמול כלל הכוללים של העדה החרדית, והאברכים הרבים הצטרפו למחאות שכבר החלו במספר מוקדים.

בהודעה מטעם העדה נמסר כי "בעקבות ניסיון הרשויות להסגיר עשרות בחורים ואברכים לכלא הצבאי, על כל אחד ואחד מוטלת החובה לצאת במחאות במלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא השונים ברחבי הארץ".

הפגנות הפלג הירושלמי ( צילום: רונן שטלצר )

"לא נשבר מן המאבק"

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "נעמוד בכל תוקף וכחומה בצורה נגד מסע הציד המביש של עולם התורה. הניסיון הדיקטטורי של השלטונות לשבור את רוח המפגינים, תוך שימוש במעצרים פיקטיביים, רימוני הלם, אלות, ברכיות ואלימות קשה - וכעת אף בהפעלת השב"כ - לא ירתיע אותנו מן המאבק נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל".

"עם ישראל שרד אלפי שנים מול גדולים ומאיימים מכם. גם במערכה הזאת נשרוד - ונעבור גם אתכם", נכתב בהודעה.

כזכור, מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אויערבאך הורה להחריף את המחאה ביתר שאת בעקבות המשך מסע הציד נגד לומדי התורה והמעצרים המתמשכים של תלמידי ישיבות. בקריאה חריפה שהפיץ נכתב: "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת למחות על ביזוי התורה".