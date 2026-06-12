חסן אחמדיאן, פרשן איראני בכיר, הסביר ברשת אל ג'זירה את נקודת המבט של טהרן וטען כי המעבר המהיר של הממשל האמריקני משיח לוחמני של "השמדת איראן" להצהרות פיוס על "הסכם שמונח על השולחן" אינו מקרי.

לדבריו, הרקע למהלך נעוץ בניסיונו של טראמפ לסגת מהסכמות עקרוניות שהושגו בעבר בין המדינות. התנאים המקוריים שדרשה איראן לא אפשרו לטראמפ להציג את עצמו כמנצח בפני הציבור שלו, ולכן, לאחר שכבר גובש הסכם ראשוני, הוא החליט לחזור בו והעביר לטהרן באמצעות מתווכים רשימת תיקונים והסתייגויות חדשות.

איראן בחרה שלא להיגרר. במקום זאת, היא נקטה באסטרטגיה של השהייה, הותירה את טראמפ במצב של המתנה וחוסר ודאות במהלך הימים האחרונים, והבהירה במקביל כי היא ערוכה לחלוטין לחידוש המערכה הצבאית.

נכונות זו באה לידי ביטוי מעשי בשטח, תחילה באמצעות תקיפת ישראל ובהמשך באמצעות הפלת מסוק האפאצ'י – צעדים שנועדו להעביר לוושינגטון מסר חד-משמעי: לא ניתן לשנות את המציאות של הכישלון הצבאי באמצעות סחבת ומשחקי מילים.

על פי ניתוחו של אחמדיאן, טראמפ ניסה להפעיל לחץ צבאי ישיר על טהרן במקביל לשיחות שניהלו המתווכים בבירה האיראנית. אלא שבתגובה ללחץ זה, במהלך שני לילות ההסלמה האחרונים, הגיבה איראן בעוצמה ותקפה מטרות בהיקף כפול מזה שספגה בשטחה. התגובה האגרסיבית הזו ניפצה את תקוותו של טראמפ לכפות על איראן לקבל את תנאיו החדשים באמצעות איומים.

כתוצאה מכך, אחמדיאן קובע כי ההכרזה של טראמפ על השגת הסכם היא למעשה הודאה בכניעה וחזרה למתווה המקורי שכבר סוכם בעבר. מדובר, הלכה למעשה, בתרגום דיפלומטי ישיר לכישלון המאמץ הצבאי האמריקני.

הפרשן הבכיר מסכם כי במידה והסכם המסגרת המדובר אכן ייחתם באופן רשמי, האזור כולו ניצב בפני מציאות גיאופוליטית חדשה לחלוטין. ההתפתחויות האחרונות, לדבריו, מציבות באור בהיר וברור את מאזן הכוחות החדש ומבהירות ללא צל של ספק מי הצד שיצא כשידו על העליונה ומי נחל תבוסה במערכה זו.