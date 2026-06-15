טראמפ: ההסכם עם איראן הושלם, מצר הורמוז נפתח

בהודעה דרמטית שפורסמה הלילה (בין ראשון לשני), הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי "ההסכם עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלם כעת". במקביל, איראן הכריזה על הפסקת אש מיידית בכל החזיתות, כולל בלבנון, בעקבות "הבנות" שהושגו עם וושינגטון.

"ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז, ובו-זמנית, מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי", כתב טראמפ בהודעתו. "ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום!"

בהודעה נוספת שפרסם טראמפ בהמשך הלילה, הוא טען כי "העסקה האדירה הזו תביא שלום וביטחון לאזור כולו". הנשיא הוסיף: "נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן, וכולם נכשלו לפניי. מנהיגי האזור מצאו, לראשונה, נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום אמיתי".

על פי דבריו, עם פתיחת המצר לאחר חתימת ההסכם ביום שישי, לצורך פינוי מוקשים, "הנפט יזרום שוב בשני הקצוות לטובת האזור, והעולם כולו".

ראש ממשלת פקיסטן הודיע כי לאחר "שיחות אינטנסיביות" הושגו הבנות בין וושינגטון לטהראן הכוללות "הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל הזירות, כולל בלבנון". בהודעה רשמית מטעם פקיסטן נמסר: "ברצוננו להודות לארצות הברית של אמריקה ולרפובליקה האסלאמית של איראן על מחויבותן למציאת פתרון דיפלומטי לסכסוך".

פקיסטן הודתה גם לקטאר על תמיכתה בהשגת ההסכם. על פי דיווחים קודמים, המגעים לחתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הואצו בשעות האחרונות, והם התנהלו בחסות קטארית ופקיסטנית.

בהודעה רשמית מטעם איראן נמסר: "המלחמה והפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון, יסתיימו באופן מיידי וקבוע החל מהלילה". עם זאת, איראן הבהירה כי "השיחות על ההסכם הסופי יחלו לאחר שהצד השני יממש את התחייבויותיו במסגרת מזכר ההבנות". בארה"ב דווח כי איראן ביטלה את המתקפה על ישראל, בתגובה לתקיפה בדאחייה, בשל ההגעה להסכם עם ארה"ב.

ההכרזה מגיעה לאחר ימים של מתיחות אזורית ואיומים איראניים לתקוף את ישראל בתגובה לתקיפה בדאחיה. על פי דיווחים, שרים בממשלה הישראלית מתחו ביקורת על דבריו של טראמפ בעקבות הירי מלבנון, וטענו כי המסר שהועבר "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית".

לפי התוכנית האמריקנית שדלפה בשעות האחרונות, איראן תקבל הקלות שונות, בהן כסף או הטבות כלכליות. בנוסף, הממשל מציע פתיחה מיידית של המצור על מצר הורמוז, במקום הפתיחה ההדרגתית שנקבעה עד כה. זאת בתמורה לחתימה על המזכר ולנצירת האש מצד איראן.

שר בקבינט הישראלי אמר קודם לכן: "האמריקנים מנסים לסיים את האירוע ולחתום כמה שיותר מהר על מזכר הבנות שימנע תגובה איראנית - הקטארים הם המנוע הלוחץ מאחורי הקלעים על הצדדים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחחו אמש (ראשון) בטלפון, כאשר נתניהו הפסיק את הדיון הביטחוני-מדיני בקבינט כדי לדבר עם טראמפ. בנוסף, שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסת'.

בכיר המעורה בפרטים אמר כי הנשיא עדכן את ראש הממשלה על התקדמות לחתימה עם איראן. בכירים ישראלים טענו כי בשעות האחרונות נרשמה התקדמות ממשית בין איראן לארצות הברית לקראת חתימה.