צה"ל תוקף בדרום לבנון: "חיזבאללה הפר את הפסקת האש שוב ושוב"

דובר צה"ל הודיע הבוקר (שישי) כי כוחות הצבא תקפו לאורך הלילה וממשיכים לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. על פי ההודעה, התקיפות בוצעו בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור.

התקיפות מגיעות על רקע מתיחות ביטחונית גוברת בזירה הצפונית, כאשר צה"ל מדגיש כי הוא ממשיך לפעול נגד איומים על אזרחי המדינה וכוחות הביטחון. הפעילות הצבאית מתבצעת במקביל למגעים המדיניים המתקיימים בין ישראל ללבנון, ובצל ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן.

רקע מדיני מורכב

התקיפות מתרחשות בתקופה רגישה במיוחד מבחינה מדינית. כפי שדווח בכיכר השבת, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס דחה את נסיעתו המתוכננת לשווייץ למשא ומתן עם איראן, כאשר גורמים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור למצב הפסקת האש בלבנון ולתקיפות שביצעה ישראל.

במקביל, גורמים ביטחוניים הבהירו כי למרות ההסכמות המדיניות, צה"ל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך המבצעי בשטח. הנוכחות הצבאית נועדה לבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון ולהסיר איומים על הכוחות, גם אם אלו יזוהו מעבר למרחב הביטחוני המוגדר.