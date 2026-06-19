בית הכנסת שהוצת באוסטרליה בחודש שעבר ( צילום: באדיבות המצלם )

כתב אישום הוגש באוסטרליה נגד צעיר בן 20, המואשם בהצתת בית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן בדצמבר 2024. על פי חקירת המשטרה, הצעיר ביצע את המעשה בהנחיית גורמים איראניים, במסגרת מזימה רחבת היקף של טהרן להוציא לפועל פיגועים אנטישמיים במדינה.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות של 6 בדצמבר 2024, כאשר שלושה רעולי פנים פרצו לבית הכנסת, שפכו נוזל דליק והציתו אותו. השריפה שפרצה גרמה נזק רב למבנה, ושני מתפללים נפגעו קל משאיפת עשן. היחידה למלחמה בטרור האוסטרלית האשימה את הצעיר, ששמו לא פורסם מטעמי חוק, בעבירות חמורות הכוללות בין היתר הצתה. על פי הנמסר בסוכנות הידיעות AP, הנאשם נמצא כבר בכלא במלבורן, שם הוא שוהה בגין עבירות שאינן קשורות להצתה. המשטרה סירבה לפרט באילו עבירות מדובר. שותפו של הנאשם, ג'ובאני לאולו בן 21, נעצר ביולי בשנה שעברה, וחשוד נוסף, יונס עלי יונס בן 20, נעצר חודש לאחר מכן. ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, האשים בשנה שעברה את משמרות המהפכה האיראניים בהצתת בית הכנסת ובהצתה נוספת שאירעה חודשיים קודם לכן במסעדה כשרה בסידני. מייק ברג'ס, המנהל הכללי של ארגון המודיעין הביטחוני האוסטרלי, מסר כי משמרות המהפכה השתמשו ב"רשת מורכבת של שליחים כדי להסתיר את מעורבותם" בשתי ההתקפות האנטישמיות.

ראש ממשלת אוסטרליה בזירת האירוע האנטישמי בבית הכנסת. "לא עשו דבר" ( צילום: באדיבות המצלם )

בעקבות חשיפת המעורבות האיראנית, שגריר איראן באוסטרליה ושלושה דיפלומטים איראניים נוספים גורשו מהמדינה. טהרן הכחישה את הטענות של אוסטרליה והצהירה כי אין לה כל קשר לאירועים.

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סגן נציב המשטרה הפדרלית של אוסטרליה, פיטר קרוזייר, מסר לכתבים ביום שישי כי החוקרים עובדים עם שותפים בינלאומיים בחקירה המתמשכת. המשטרה בוחנת גם האם שלושת המציתים ידעו מי עומד מאחורי הצתת בית הכנסת, או שמא שימשו כשליחים בלתי מודעים.

סגן ניצב משטרת ויקטוריה, פול או'הלורן, אמר כי המשטרה הודיעה לקהילה היהודית המקומית על המעצר השלישי לפני פרסום הידיעה. "לבנו יוצא אליהם. שוב, זה מחזיר את התקרית הנוראית הזו", אמר או'הלורן. "לאנשים מגיעה הזכות להרגיש בטוחים ולהיות בטוחים בקהילה שלהם, ובמיוחד במקום התפילה שלהם. האישומים של היום הם עדות חזקה לכך".

כזכור, בעקבות האירוע ביקר ראש ממשלת אוסטרליה בבית הכנסת שהוצת, שם נפגש עם הגה"צ רבי שלמה הכהן קאהן, גאב"ד מלבורן. במהלך הביקור הציג הרב קאהן לראש הממשלה חנוכייה חשמלית ייחודית שפיתח במיוחד עבור יהודים הטסים מעל האוקיינוס השקט וחוצים את קו התאריך הבינלאומי במהלך חג החנוכה.