הלם, לא פחות, פקד אמש (מוצאי שבת) את הסיעות החרדיות, לאחר שנחשף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לפזר את הכנסת כבר בשבוע הקרוב - ללא העברת אף אחד מהחוקים שהחרדים דרשו.

בכירים בש"ס וביהדות התורה הביעו תסכול עמוק מהמצב שנוצר, כשחלקם אף הודו בגלוי: "נכשלנו בהכל".

לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי חוק המעונות לא יעבור בשל "מורדים" בקואליציה, קיוו בש"ס כי ראש הממשלה לפחות יאפשר את העברת חוק המעצרים של יו"ר ש"ס אריה דרעי ואת חוק יסוד לימוד תורה. אלא שאמש התברר כי מאחורי הקלעים נתניהו כבר נערך לפיזור מיידי של הכנסת - ללא העברת אף אחד מהחוקים.

"אין לנו כבר במה לאיים עליו", אמר בכיר חרדי בתסכול רב. "מהרגע שיהדות התורה הסכימה לבחירות ב-20 באוקטובר כפי שנתניהו דרש - לא נותר לנו במה לאיים. נשארנו בלי כלום, וכעת הוא זה שבכלל בוחר מתי לפזר את הכנסת".

"שיחק בנו כעיזה עיוורת"

בכיר נוסף בסיעות החרדיות הביע הלילה תסכול עמוק מהמצב שנוצר: "נכשלנו בהכל, אין לנו מה להציג לבוחרים שלנו, נכשלנו. אפילו בניסיון האחרון נכשלנו - עם מה נבוא לבחירות? נתניהו שיחק בנו ושיחק בנו, והלכנו אחריו כעיזה עיוורת".

כזכור, בימים האחרונים הודיע נתניהו לבכירים בסיעות החרדיות כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית. ההודעה עוררה סערה בקרב חברי הכנסת החרדים, שראו בכך הפרת הסכמות קואליציוניות. בתגובה, הודיע יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני כי שני נציגי דגל התורה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל ההעברות התקציביות.

בתנועת דגל התורה הגיבו אז בזעם: "הייתה התחייבות של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את חוק המעונות. אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה". באגודת ישראל הדגישו: "אי העברה של החוק - משמעותה הודאה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות".