ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, התייחס הערב (שני) לאירוע הירי הקשה שהתרחש במונטריאול, בו נרצחו מיכאל משה מזרחי הי"ד, בן קהילת חב"ד המקומית, ושוטר מקומי. ראש הממשלה הביע זעזוע עמוק מהתקרית ושלח את תנחומיו למשפחות השכולות ולקהילה היהודית.

"הזדעזעתי לשמוע כי שוטר ואזרח נהרגו ואחרים נפצעו באירוע ירי שהתרחש היום במונטריאול", מסר קרני בהודעה רשמית. "לבי עם הקורבנות, עם יקיריהם, עם כוחות ההצלה ועם קהילת קוט-דה-נז' כולה".

ראש הממשלה הקנדי הוסיף והביע את הערכתו העמוקה לכוחות הביטחון שפעלו במקום. "אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לשוטרים האמיצים שלנו, אשר מסירותם ההרואית מגינה על הקהילות שלנו", ציין קרני.

לאחר שהתקבל האישור הרשמי על מותו של היהודי תושב מונטריאול שנהרג באירוע הירי בשכונת ווסברי, החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול מול הרשויות המקומיות, לבקשת בני משפחתו המתגוררים בישראל, לצורך שחרור גופתו והבאתו לקבורה בארץ.

מוישי בלך, מתנדב זק"א מהיחידה הבינלאומית ותושב מונטריאול, שהיה בזירה, סיפר: "אלו היו שעות ארוכות של אי ודאות. הסתובבתי יחד עם בנו של המנוח בזירה ובין הגורמים השונים כדי להבין מה עלה בגורלו של האב. רק לאחר זמן ממושך קיבלנו את האישור הרשמי כי הוא נהרג בזירה.

"כעת אנחנו מלווים את המשפחה, וכאשר תתאפשר הכניסה לזירה, צוותי היחידה הבינלאומית של זק"א ייכנסו למקום, יפעלו באיסוף הממצאים ובטיפול בכבוד המת בהתאם להלכה".

כזכור, אירוע הירי התרחש בשכונת קוט-דה-נז' במונטריאול, אזור המהווה מרכז שוקק חיים של הקהילה היהודית והחרדית. על פי הדיווחים, מיכאל מזרחי הי"ד, בן קהילת בית חב"ד 'מד"א' - מרכז דוברי עברית, נורה בטעות על ידי שוטרת במהלך חילופי האש עם המחבל.

הרב חיים שלמה כהן, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד במקום, סיפר ל'כיכר השבת' על רגעי האימה שחוו בני הקהילה. "הפיגוע התרחש במרחק של רחוב מבית חב"ד שלנו. ברגע שהחלו להישמע יריות היינו עסוקים באמצע הכנת מנות חמות לאלפי יהודים", תיאר הרב כהן.