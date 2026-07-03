טראמפ ומנהיג איראן ( צילום: לירי אגמי פלאש 90 )

גורמים אמריקנים בהווה ובעבר חשפו אתמול (חמישי) ל"ניו יורק טיימס" פרטים על החששות שליוו את ממשל טראמפ במהלך שיחות המשא ומתן עם איראן באפריל האחרון. לפי הדיווח, וושינגטון חששה כי ישראל עשויה לכוון לחיסול בכירי צוות המשא ומתן האיראני - שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף - בזמן שארצות הברית ניהלה שיחות עם טהרן במטרה להגיע להסכם ביניים.

החששות האמריקניים התגברו דווקא במהלך המגעים להפסקת אש שהחלו באפריל, כאשר השיחות החלו להתקדם. גורמים אמריקנים הודו כי עראקצ'י וקאליבאף, כבכירי ממשל, היו עשויים להיחשב בשלב האינטנסיבי של המלחמה למטרות לגיטימיות מבחינת ישראל - אולם לאחר שהמשא ומתן החל להתקדם, העריכו האמריקנים שכל ניסיון לחסל אותם יביא לקריסת השיחות ולהתחדשות הלחימה. לפי חלק מהגורמים שצוטטו בעיתון, מחשש שמבצע חיסול ישראלי יטרפד את המשא ומתן, ארצות הברית אף ביקשה ממדינות אחרות באזור להזהיר את איראן מאפשרות זו. ב"טיימס" נכתב כי החשדות של ממשל טראמפ בנוגע לאפשרות שישראל תכננה לחסל את שני מנהלי המשא ומתן הבכירים ממחישים עד כמה מטרות המלחמה של ארצות הברית וישראל, שהיו קרובות מאוד בתחילת המערכה, התרחקו זו מזו בהמשך. הסרה זמנית מרשימת היעדים התקיפה הישראלית על ספינת הביון האמריקנית: חבר קונגרס דורש לחשוף את האמת ישראל גרוס | 01.07.26 אוצרות מושחתים: מסע אל שחיתות המיליארדים שמרעידה את עיראק דני שפיץ | 30.06.26 בסוף חודש מרץ, דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" שישראל וארצות הברית הסירו זמנית את שמותיהם של עראקצ'י וקאליבאף מרשימת יעדי החיסול שלהן. ההסרה הזמנית - אז נטען שלמשך ארבעה או חמישה ימים - נועדה למצות את האפשרות של שיחות בין וושינגטון לטהרן. מאז הוכרזה הפסקת אש, נחתם מזכר הבנות - והשיחות עדיין נמשכות. בעוד שארצות הברית ביקשה להגיע להסכם, ישראל הביעה ספקנות כלפי הפסקת הלחימה כבר מהשלב הראשון באפריל. הפער בין הגישות התבטא בחששות האמריקניים שישראל עשויה לפעול באופן עצמאי ולסכל את המאמצים הדיפלומטיים. איום ביטחוני בדרך חזרה לטהרן גורמים שצוטטו אתמול ב"טיימס" אמרו כי באפריל האחרון, קאליבאף היה אמור להגיע לאיסלאמאבאד כדי להיפגש עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, אך גורמים איראנים חששו שישראל תנצל את ההזדמנות להתנקש בו או בעראקצ'י כדי לסכל את השיחות. הגורמים הוסיפו כי האיראנים ביקשו ערבויות מארצות הברית, באמצעות מתווכים מפקיסטן ומקטאר, שישראל לא תבצע כל פעילות חשאית נגדם. מטוסי קרב פקיסטניים ליוו את המטוסים האיראניים שנשאו משלחת של יותר מ-70 חברים מגבול איראן לאיסלאמאבאד וחזרה.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף בשווייץ ( צילום: חשבון ה-X שלו )

אך בדרך חזרה לטהרן, צץ איום ביטחוני מצד ישראל, לדבריהם. שני גורמים אמרו לעיתון האמריקני כי כוחות הביטחון של איראן הודיעו למטוס שבו היה קאליבאף כי קיבלו מידע מודיעיני שישראל מתכננת לתקוף את המטוס וכי שני מטוסי קרב ישראליים חדרו למרחב האווירי של איראן מהגבול המערבי שלה עם עיראק.

המטוס ביצע נחיתת חירום בעיר משהד, נמל התעופה הקרוב ביותר של איראן לגבול פקיסטן, והמשלחת האיראנית נסעה כשמונה שעות בכלי רכב בחזרה לטהרן. האירוע ממחיש את רמת החששות הביטחוניים שליוו את המשא ומתן, ואת המתיחות בין הצדדים גם בעת ניהול שיחות.

ליווי אווירי חסר תקדים

ב-17 באפריל דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי חיל האוויר של פקיסטן ליווה את חברי המשלחת האיראנית בדרכם הביתה משיחות המשא ומתן עם ארצות הברית, שהסתיימו אז ללא הסכמות. שלושה גורמים שונים אמרו לרויטרס שהמבצע הרחב יצא לדרך אחרי שהאיראנים טענו שישראל עלולה לנסות להתנקש בחייהם.

"כשהשיחות נכשלו, האיראנים חששו שהדברים לא התנהלו כשורה. היה להם חשד שהם עלולים להיות מטרה", אמר אז גורם ביטחוני אחד. "זו הייתה משימה מבצעית מאסיבית אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של טייס. אתה לוקח אחריות על משלחת שמגיעה לשיחות, אתה נותן להם כיסוי אווירי, ויש לך מטוסי קרב חזקים שבולמים כל איום".

פקיסטן הקצתה למשימה 24 מטוסי קרב שילוו את המשלחת, וכן את מערכת הבקרה וההתרעה המוטסת (AWACS) של החיל לצורך מעקב אווירי. גורם פקיסטני הדגיש אז כי הליווי האווירי ניתן עד טהרן: "הביטחון שלהם היה באחריותנו גם מעבר לזמן שהותם כאן". המשימה לאיראן כללה מטוסי J-10 מתוצרת סין, המטוס המתקדם ביותר בצי של חיל האוויר הפקיסטני.

AH-64E אפאצ'י גארדיאן של צבא ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקאי )

הפרשה חושפת את המורכבות והמתיחות שאפיינו את המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ואת החששות מפעולות ישראליות שעלולות היו לסכל את המאמצים הדיפלומטיים. כיום, לאחר שנחתם מזכר ההבנות והשיחות נמשכות, נותרה השאלה עד כמה הצדדים מצליחים לגשר על הפערים ביניהם ולהגיע להסכמות משמעותיות.