לוחמי צה"ל חיסלו חיזבאללה מחבל שירה על כוחות צה"ל בבינת ג'בייל

פעילות צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

אתמול (שלישי), כוחות חטיבת המילואים עוצבת יפתח (679) בפיקוד אוגדה 91 הפועלים במרחב בינת ג'בייל, ביצעו סריקות במבנה בו אירעה היתקלות ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, בה נפצע לוחם במילואים באורח קשה.

במהלך הסריקות, מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. הכוחות השיבו מיד באש לעברו וחיסלו אותו. לוחמים מיחידת עוקץ שפעלו עם הכוח השיבו באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. במהלך ההיתקלות, כלב עוקץ נהרג. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. האירוע מצטרף לשורת היתקלויות וחיסולים שביצעו כוחות צה"ל בימים האחרונים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. צעד ראשון: סמוטריץ' וסטרוק חילקו עשרות רחפנים וריינג'רים דוד קליין | 06.07.26 כך נתניהו הבהיר לפוקס: "מדברים על כיבוש ירושלים" ישראל גרוס | 06.07.26 כפי שדיווחנו, צה"ל תקף לפני מספר ימים ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור. רכב עם חשודים נסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה, וזוהה כמהווה סכנה לכוחותינו. לאחר הזיהוי, חיל האוויר ביצע תקיפה ממוקדת של החשודים במטרה להסיר את האיום. בנוסף, כפי שחשפנו, במהלך החודש האחרון השיגו כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 שליטה מבצעית במרחב הכפר חדאתא הנמצא במרחב הבטחוני בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכפר שימש כמוקד פעילות של ארגון הטרור חיזבאללה, ובמהלך פעילות הכוחות בכפר הושמדו יותר מ-90 תשתיות טרור וחוסלו יותר מ-20 מחבלים. בנוסף, אותרו יותר מ-150 אמצעי לחימה ביניהם רקטות RPG, טילי נ"ט, מקלעים ונשקים מסוג קלאצ'ניקוב.

אמצעי לחימה שאותרו במרחב הכפר חדאתא ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל: "חיזבאללה נוצח בכל קרב"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים השבוע הערכת מצב מבצעית בלב רכס הבופור – האזור ששימש במשך עשרות שנים כבסיס אסטרטגי של חיזבאללה. בסיור, אליו הצטרפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא ומפקדי האוגדות והיחידות המיוחדות, נחשפו התוואים התת-קרקעיים המורכבים שנחצבו בסלע ומטרתם הייתה לשמש כמפקדות, עמדות אש ומוקדי שיגור לאיום על יישובי הצפון.

"מרחב הבופור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור", אמר הרמטכ"ל בפני הלוחמים. "צה"ל שולט כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה כאן איום שנמשך עשרות שנים – אך הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו".

הרמטכ"ל בבופור ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות המסועפת מתחת לרכס הבופור. במהלך הפעילות נחשפו ממצאים מדאיגים: מפות שתוכננו ומומנו על ידי משטר הטרור האיראני, הממחישות את האיום הממשי שהיווה המרחב על ישובי הצפון.

צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית במרחב הביטחוני נמשכת במלוא העוצמה.