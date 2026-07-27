איראן: "כל תקיפה נגד איראן תמיד כרוכה במחיר, ישראל וארה"ב מודעות לכך"

בעוד ארצות הברית ואיראן ממשיכות במאמצי תיווך דרך מדינות שלישיות, פקידים בכירים בטהרן שיגרו הלילה (בין ראשון לשני) מסרים חריפים המבהירים את עמדת המשטר בנושא חידוש השיחות עם וושינגטון.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים, אבל עבור איראן, בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו מפני פשעי המלחמה שארה"ב מבצעת".

בקאאי הוסיף והדגיש: "בנסיבות הנוכחיות, המיקוד שלנו הוא בהגנה על הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית של איראן. כדי שכל שיחה כלשהי תתקיים, צריכה להיות תשתית מתאימה, אבל ארה"ב חיסלה את התשתית הזו".

"גם אוקראינה תבין את המחיר"

במקביל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי, שיגר אזהרה חריפה יותר. "כל תקיפה נגד איראן תמיד כרוכה במחיר, וזה נכון גם היום", הצהיר עזיזי.

"ארה"ב וישראל מודעות לכך היטב", הוסיף חבר הפרלמנט הבכיר. "גם אוקראינה עשויה להבין בקרוב שאיראן אינה מניחה לפעולות לעבור ללא תגובה. רשימת אלו שטעו בחישוב ממשיכה לגדול".

האיומים מגיעים על רקע השקט היחסי ששורר בימים האחרונים בין איראן לארצות הברית, לאחר כמעט שבועיים של חילופי מהלומות ליליים. כפי שדווח ב"ניו יורק טיימס", הנשיא טראמפ נסוג מתוכניות להסלמה נוספת בעקבות אזהרות מבכירי הפנטגון על מחסור במיירטים.