מהלך דרמטי במפרץ: ארה"ב ואיראן מקדמות הפסקת אש בת 10 ימים

מהלך דיפלומטי משמעותי מתגבש במפרץ הפרסי: ארצות הברית, איראן ועומאן מקדמות מגעים לחידוש השיט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת עשרה ימים בין הצדדים. כך דיווח הבוקר (שלישי) העיתון האמריקאי "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, במסגרת ההסכם המתגבש, איראן תפתח מחדש את המצר לתנועת כלי שיט, ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על הנמלים האיראניים. המהלך מגיע לאחר שבועות של מתיחות גוברת באזור ותקיפות הדדיות שסיכנו את נתיבי השיט הבינלאומיים החיוניים.

נקודת מחלוקת מרכזית: אגרות המעבר

במרכז המחלוקת בין הצדדים עומדת דרישתה של טהרן לגבות אגרות מעבר מספינות שיחצו את המצר. הנשיא דונלד טראמפ אישר כי שיחות בנושא אכן מתקיימות, אך הבהיר והזהיר בנחרצות כי אם המגעים ייכשלו - הלחימה והתקיפות באזור יתחדשו באופן מיידי.

כפי שדיווחנו קודם אמש, טראמפ הבהיר בריאיון לאתר אקסיוס כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית הינו קצר ביותר. "לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל", כך השיב הנשיא האמריקני כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים.